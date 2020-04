Pfarrer Leslaw Magdziarek radelt derzeit viel durch das Gebiet des Pfarrverbands von Maria Trost und Sankt Raphael und besucht Senioren und andere Menschen. Damit sie über Ostern nicht auf Gottesdienste verzichten müssen, bieten Pfarrer und Verband auch für jedes Hochfest in der Osterzeit besondere Elemente über das Internet an. An Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag wird jeweils ein Video der Predigt online gestellt sowie Erklärvideos für Kinder, abrufbar unter https://www.st-raphael-maria-trost.de/ und auf Youtube. Kleine Osterkerzen und ein Weihetext für die Osterspeisen zu Hause liegen in den geöffneten Kirchen aus. Der Frauenbund fertigt außerdem derzeit Atemschutzmasken.