14. Juli 2018, 16:23 Uhr Aggressive Investoren Einsteigen, Filetieren, Weiterziehen

Hedgefonds nehmen sich immer öfter Traditionsfirmen vor und zerlegen sie in profitablere Einzelteile. Thyssenkrupp, der AC Mailand oder ABB sind nur der Anfang.



Von Caspar Busse und Thomas Fromm

Für die ganz harten Tifosi unter den AC-Mailand-Fans war es gewöhnungsbedürftig, als Klub-Eigentümer Silvio Berlusconi, 81, ihren Verein vor einem Jahr an einen chinesischen Investor weiterverkaufte. Schon mit dem Mailänder Polit-Zampano Berlusconi konnte man durchaus seine Probleme haben. Aber ein reicher Chinese, den kein Mensch kennt? Auch das noch.

Seit dieser Woche hat der AC Mailand wieder einen neuen Mehrheitseigner: Es ist der US-Hedgefonds Elliott mit seinem Milliardär und Gründer Paul Singer, 73, und der wiederum ist bekannt als aggressiver Aufkäufer von Unternehmen, Firmen-Zerfledderer, Brutal-Sanierer. Manche sagen sogar, zu seinen historischen Leistungen gehöre, Argentinien in die Pleite getrieben zu haben. Der Mann mit dem grauen Bart, den man auch den "Geier" nennt, ist einer der gefürchtetsten Investoren der Welt. Sein Fonds Elliott Management verwaltet die enorme Summe von 34 Milliarden Dollar.

Singer gehört zu jenen Investoren, die man "aktivistisch" nennt - was gut klingt, es aber nicht immer ist. Finanziers, die Namen haben wie Elliott, Cevian oder Cerberus, kaufen sich bei Unternehmen ein und drängen dann - mit mehr oder weniger harschen Methoden - auf eine Aufspaltung oder eine Neuorganisation. Das Muster ist immer dasselbe: Gesucht wird ein Unternehmen, das am Markt unterbewertet ist, dessen Aktien also nicht sehr viel kosten. Dann steigen sie ein, machen Druck, sanieren, zerlegen und filetieren, und ziehen dann wieder weiter - oft mit Milliardengewinnen. Die Idee: Die einzelnen Teile sind mehr wert als das Ganze. Tradition spielt da keine Rolle.

In Europa legen sie gerade erst richtig los, Geld ist genug vorhanden. Alle sind auf der Suche nach soliden, aber schlecht geführten Unternehmen, am liebsten aus Deutschland. Experten erwarten, dass der Ansturm erst noch kommt.

Was dann in der deutschen Wirtschaft passieren könnte, ist gerade in Essen zu besichtigen. Der schwedische Investor Cevian war bereits 2013 als Aktionär bei Thyssenkrupp eingestiegen, in diesem Jahr folgte dann Singer mit Elliott, zusammen haben die beiden etwa 20 Prozent und drängen auf eine neue Strategie. Der Druck wurde immer größer. In der vergangenen Woche hat Heinrich Hiesinger, 58, überraschend seinen Rücktritt als Thyssenkrupp-Chef erklärt. Er habe keinen Rückhalt, sagte er - und stürzte den Konzern in eine tiefe Krise. Dass interne Konflikte so offen zutage treten, ist ziemlich selten bei deutschen Dax-Firmen.

Man könnte meinen, Thyssenkrupp und der AC Mailand sind ziemlich weit auseinander. Doch es gibt Gemeinsamkeiten. Beide waren mal ganz groß, die guten Zeiten sind für beide aber lange vorbei. Die Fußballer aus Norditalien waren mal einer der erfolgreichsten Klubs Europas und haben viele Titel geholt. Doch schon lange läuft es nicht mehr. Thyssenkrupp entstand aus der Fusion zweier Konzerne, die einst den Aufstieg der deutschen Industrie begründeten. Die glorreichen Zeiten sind vorbei - wie in Mailand. Bei beiden versucht nun Singer sein Glück.