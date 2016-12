14. Dezember 2016, 18:56 Uhr Ende der Reise Humbug mit dem Heli









Sie knattern laut, verschmutzen die Umwelt und vertreiben die Tiere: Helikopter zum Skifahren. Wie gut, dass jetzt ein Skigebiet "Heliskiing ohne Heli" bewirbt.

Von Stefan Fischer

Nur als Hedonist reinsten Wassers kann man Heliskiing heutzutage toll finden. Es braucht nämlich nur einen winzigen Funken Altruismus, um zu erkennen, was dieses Vergnügen eines Einzelnen alle übrigen kostet: Die Helikopter verschmutzen die Atmosphäre unverhältnismäßig stark mit ihren Abgasen, sie scheuchen Tiere in ihrem Winterschlaf auf, sie stören überhaupt die Ruhe der Bergwelt - und all das nur, weil sich jemand das Recht der ersten Spur herausnimmt.

Insofern ist es auf den ersten Blick natürlich löblich, wenn Skigebiete wie Serfaus-Fiss-Ladis oder das Kleinwalsertal für sich und ihre Gäste das "Heliskiing ohne Heli" entdecken. Allerdings ist es so, dass dort überhaupt gar keine Hubschrauber verschrottet werden müssen, weil ohnehin nur die der Bergrettung im Einsatz sind. Anders als in Kanada, Kamtschatka oder auf Island, wo die Helikopter nach wie vor bedenkenlos im Dienst der zahlungskräftigen Freerider umherschwirren, muss in den meisten Alpenregionen, wer im Tiefschnee fahren will, wie jeder Pistenfahrer auch die Gondel nehmen oder sich Tourenski unterschnallen. Denn nichts anderes verbirgt sich hinter dem ach so umwelt- und zeitgeistverträglichen "Heliskiing ohne Heli"-Slogan: profanes Tiefschneefahren.

Man darf insofern gespannt sein, was die Euphemistiker in den Marketingabteilungen uns demnächst noch alles anpreisen werden: Rodeln wird gewiss, ganz im Geiste des Heli-Humbugs, zu Motorschlitteln ohne Motor. Der Zwölf-Uhr-Skipass wiederum zum morgendlichen Pistenspaß ohne Warteschlangen an den Liften. Und das Selbstbedienungsrestaurant zum Gourmet-Tempel ohne Reservierungspflicht. Am tollsten aber wird es abends, wenn das anrüchige Après-Ski dereinst endlich als Chorabend ohne Cola annonciert werden wird.