30. Dezember 2016, 07:58 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Feedback

Anzeige

Was wichtig ist und wird.

Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

Obama bestraft Moskau wegen Hacker-Attacken. Der scheidende US-Präsident verhängt Sanktionen wegen der Russland zugeschriebenen Einmischung in den US-Wahlkampf. Es ist die schärfste Reaktion, die die USA jemals im Zusammenhang mit Cyberangriffen gezeigt haben. Hubert Wetzel berichtet aus Washington. Der Kreml kündigt eine "angemessene" Antwort an - und setzt auf Obamas Nachfolger Trump. Weiteres dazu hier

Waffenruhe in Syrien in Kraft getreten. Ersten Berichten zufolge scheint der seit Mitternacht geltende Waffenstillstand in weiten Teilen des Landes zu halten. Hier geht's zur Nachricht. Die Feuerpause war auf Initiative von Russland, der Türkei und Iran zustande gekommen. Tomas Aventarius analysiert, was diese Staaten sich davon erhoffen.

Exklusiv Orbáns Atompläne beunruhigen Berlin. Ungarns Premier hat die Nuklearaufsicht seines Landes entmachtet und will nun mit russischer Hilfe zwei neue Reaktoren bauen. Umweltministerin Hendricks findet das "im höchstem Maße bedenklich", berichten Michael Bauchmüller und Cathrin Kahlweit.

Anzeige

Was wichtig wird

Auftaktspringen der Vierschanzentournee. In Oberstdorf im Allgäu beginnt heute um 16.45 Uhr das erste Springen der 65. Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich. Für den Niederbayern Severin Freund ist das eigentlich zu früh, schreibt Volker Kreisl in seinem Vorbericht.

Auch in Bayern CDU wählen? Verwaltungsgericht verhandelt über Klage. Der Nürnberger Rechtsanwalt Rainer Roth will dagegen vorgehen, dass er bei der kommenden Bundestagswahl für die CSU, aber nicht für deren Schwesterpartei CDU stimmen kann. Nun wird am Sitz des Bundeswahlleiters in Wiesbaden über sein Anliegen verhandelt. Bereits im September erläuterte Roth der SZ, worum es ihm geht.

Polnischer Lkw-Fahrer wird beerdigt. Lukasz Urban wird heute Mittag in seinem polnischen Heimatort Banie beigesetzt. Er war von dem mutmaßlichen Attentäter Anis Amri getötet worden. Dieser hatte Urbans Lastwagen entführt und als Mordwaffe auf dem Berliner Breitscheidplatz eingesetzt. Er wurde offenbar durch das automatische Bremssystem gestoppt.

33. Chaos Communication Congress endet. In diesem Jahr war der Kongress des Chaos Computer Clubs in Hamburg so schnell ausverkauft wie ein Pop-Konzert. Schließlich war 2016 ein wichtiges Jahr für Hacker und Informatiker. Jannis Brühl und Hakan Tanriverdi darüber, was die Teilnehmer umtreibt.

Frühstücksflocke

"Er sprach vier Worte und ich sagte Ja." Tennisspielerin Serena Williams hat sich verlobt - mit Reddit-Mitgründer Alexis Ohanian. Wie die Sache mit dem Antrag in Rom vor sich ging, schildert die 35 Jahre alte Weltranglisten-Zweite in einem Gedicht, das sie auf - wo wohl - Reddit veröffentlicht hat. Mehr dazu