28. Dezember 2016, 07:23 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Von Barbara Galaktionow

Was wichtig ist

EXKLUSIV Zehntausende Asylbewerber kehren freiwillig in ihre Heimat zurück. Nach SZ-Recherchen haben 55 000 Menschen Deutschland 2016 in Richtung ihrer Herkunftsländer verlassen - so viele wie lange nicht. Sie erhalten dafür finanzielle Unterstützung. Bernd Kastner mit den Details

Versöhnungsgeste in Pearl Harbor. Japans Premier Abe hat gemeinsam mit dem scheidenden US-Präsidenten Obama in Hawaii des japanischen Angriffs auf die US-Marinebasis im Dezember 1941 gedacht. Dieser hatte zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg geführt. Entschuldigen wollte sich Abe jedoch nicht. Zur Nachricht

Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER soll sich weiter verzögern. Viele Termine wurden angesetzt und wieder abgesagt. Auch ein Termin im kommenden Jahr, wie er zuletzt geplant war, ist Medienberichten zufolge nicht mehr zu halten. Mehr dazu

Russlands Testbehörde gibt systematisches Doping zu. Trotz umfangreicher Enthüllungen hatten russische Offizielle das bislang bestritten. Nun nennt die Chefin der nationalen Anti-Doping-Agentur Rusadat den jahrelangen Betrug im russischen Spitzensport eine "institutionelle Verschwörung". Und sie äußert sich zu Ablauf und Verantwortlichen. Was sie dazu sagte.

"Star Wars"-Darstellerin Carrie Fisher gestorben. Die Schauspielerin erlag im Alter von 60 Jahren in Los Angeles den Folgen eines Herzinfarkts. In ihrer wichtigsten Rolle als Prinzessin Leia nahm sie das fiktive Universum ernst und parodierte es zugleich mit einem schelmischen Lächeln, schreibt David Steinitz in seinem Nachruf.

Was wichtig wird

Es ist Weihnachtszeit. Das zeigt sich deutlich im Kalender. Für heute sind keine relevanten Termine angekündigt.

Frühstücksflocke

Goodbye, Lenin. In der Ukraine wirkt sich der Konflikt mit Russland auf das Gedenken an den Gründer des Sowjetreiches aus. 2016 wurden 1320 Denkmäler des Revolutionärs abgerissen, viele Plätze und Straßen erhielten neue Namen. Im Kalyny kam dadurch ein Beatle zu Ehren: Dort heißt die frühere Lenin-Straße nun Lennon-Straße. Mehr zur Entsorgung des Sowjet-Erbes.