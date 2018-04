27. April 2018, 07:47 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird: Historisches Treffen in Korea, Merkel in Washington, Urteil gegen Cosby

Von Dorothea Grass

Was wichtig ist

Kim Jong-un betritt südkoreanischen Boden. Es ist ein kleiner Schritt für den nordkoreanischen Machthaber, aber ein großer Schritt für die Geschichte der beiden Koreas. Das Gipfeltreffen könnte den Weg zur atomaren Abrüstung ebnen. Zum Bericht von Christoph Neidhart. Wie es sich in dem abgeschotteten Nordkorea lebt, lesen Sie hier.

Eltern von Otto Warmbier reichen Klage gegen Nordkorea ein. Die Familie des nach nordkoreanischer Inhaftierung gestorbenen US-Amerikaners wirft Pjöngjang vor, ihren Sohn "brutal gefoltert und ermordet" zu haben. Die Klage kommt für die Trump-Regierung zu einem heiklen Zeitpunkt. Weitere Informationen hier.

Rechnungshof wirft Arbeitsagentur Millionenverschwendung vor. Sie habe ihren Bedarf bei Programmen für Berufseinsteiger zu großzügig kalkuliert, meinen die Prüfer. Einzelheiten von Thomas Öchsner

Bundesregierung nennt Assads Enteignungsplan "perfides Vorhaben". Syriens Machthaber will Flüchtlinge enteignen, Deutschland ist verärgert. Das Auswärtige Amt sagt der SZ, es sehe die Entwicklung "mit großer Sorge". Zum Bericht von Stefan Braun und Paul-Anton Krüger.

Richard Grenell wird neuer US-Botschafter in Deutschland. 15 Monate lang war der Posten nicht besetzt, nun bestätigt der US-Senat Trumps obersten Lobbyisten für Berlin. Der 51-jährige PR-Berater hat sich als engagierter Unterstützer des US-Präsidenten hervorgetan. Deutschland hat er erst unlängst kritisiert. Mehr dazu

US-Jury spricht Schauspieler Bill Cosby schuldig - in allen Anklagepunkten. Dem wegen sexueller Nötigung angeklagten ehemaligen Fernsehstar droht eine zehnjährige Haft. Das Urteil dürfte weitreichende Folgen haben. Einzelheiten von US-Korrespondent Jürgen Schmieder

Was wichtig wird

Merkel zu Kurzbesuch in Washington. Die Bundeskanzlerin kommt heute zum zweiten Mal in der US-Hauptstadt mit Präsident Trump zusammen. Der auf zweieinhalb Stunden angesetzte Arbeitsbesuch soll sich vor allem um die Zukunft des Atomabkommens mit Iran sowie um den Handelskonflikt zwischen den USA und Europa drehen. Warum es für Merkel in Washington kein Staatsbankett gibt, lesen Sie hier.

Nato-Treffen in Brüssel: Außenminister diskutieren über Russland. Nach Angaben von Generalsekretär Stoltenberg soll es darum gehen, was das Militärbündnis zusätzlich tun kann, um auf die als aggressiv wahrgenommene Politik des Kremls zu reagieren. Dabei gehe es auch um sogenannte hybride Bedrohungen wie etwa Cyberattacken und die gezielte Verbreitung falscher oder irreführender Informationen.

Frühstücksflocke

Schönen Menschen fällt doch nicht alles in den Schoß. In einer Studie mit 20 000 US-Amerikanern zeigt sich, dass ausgerechnet die hässlichen Menschen oft das beste Gehalt verdienen und zwar unabhängig von ihrem Geschlecht oder der Branche. Einzelheiten von Sebastian Herrmann