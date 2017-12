23. Dezember 2017, 09:12 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Was wichtig ist und wird.

Von Leila Al-Serori

Was wichtig ist

Ratlosigkeit in Katalonien. Nach dem Wahlerfolg der Separatisten werden in den Parteizentralen die Ergebnisse analysiert, Schlüsse abgeleitet und Wunden geleckt. Der spanische Ministerpräsident Rajoy hat sich verkalkuliert, berichtet Karin Janker aus Barcelona.

Gabriel will Kommunen für Flüchtlingsaufnahme belohnen. Die Gemeinden dürften nicht vor der Entscheidung stehen, ob sie Flüchtlinge integrieren oder ihr Schwimmbad sanieren sollen. Der Vizekanzler will deshalb mehr Geld bieten. Mehr dazu

Ikone der Raumfahrt ist tot. Bruce McCandless ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Die meisten werden den US-Amerikaner von diesem einen Bild kennen: Frei schwebend im Weltraum, im Hintergrund die blaue Erde. Zum Bericht

BMW sucht die richtige Elektrostrategie. Der Autobauer macht bei der Entwicklung seiner E-Autos vieles anders als Audi und Mercedes. Das Ziel der drei Hersteller ist dasselbe: Unbedingt die Fehler von Tesla vermeiden. Die Details

220 Millionen Gewinn bei "El Gordo" für Kneipenbesucher. Die spanische Weihnachtslotterie verteilte im ganzen Land knapp 2,4 Milliarden Euro. Viel Jubel gibt es diesmal in der kleinen Arbeiterstadt Vilalba. Mehr dazu

Was wichtig wird

Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan. Papst Franziskus feiert am Sonntag die Christmette im Petersdom, am Montag spricht er den traditionellen Segen "Urbi et Orbi".

Weihnachtsansprache von Steinmeier. Der Bundespräsident hält die alljährliche Rede zum Jahresende - für Steinmeier ist es das erste Mal. Es wird erwartet, dass er sich auch zur schleppenden Regierungsbildung äußert.

7 aus 7 - Meistempfohlen in dieser Woche

1. "Liebe Fahrgäste, wir haben uns verfahren". Der Winter stört zuverlässig das Reisen und die Malheur-Strecke München-Berlin macht nicht gerade Mut. Zur Aufmunterung hier besonders schöne Pannen, die unsere Leser in der Bahn erlebt haben.

2. Igel werden zur bedrohten Art. Fast die Hälfte der heimischen Säugetier- und Libellenarten sind gefährdet. Nun taucht plötzlich auch ein Allerweltstier auf der Roten Liste auf. Von Christian Sebald

3. Der Welt ist Trumps Gepolter egal. Der Versuch des US-Präsidenten, mit Drohungen gegen andere Länder deren Stimmverhalten zu beeinflussen, ist nach hinten losgegangen. Jetzt weiß er, was die Staaten von seiner Politik halten. Kommentar von Hubert Wetzel

4. "Die letzten Jedi" ist der mutigste "Star Wars"-Film. Der Film bricht mit den Sehgewohnheiten einer ganzen Generation. Für männliche Egotrips ist darin kein Platz. Von Julian Dörr

5. G 20 ist keine Lizenz zum Rechtsbruch. Die Ermittler haben zur Fahndung nach G-20-Chaoten 100 Fotos und Videos ins Netz gestellt. Dieser Internet-Pranger ist gesetzeswidrig. Ein Kommentar von Heribert Prantl

6. Ich will nicht dafür bezahlen, dass ich eine Frau bin! Wie unsere durchgegenderte Konsumwelt Frauen diskriminiert - und wie der wirtschaftliche Sexismus auch Männer trifft. Kommentar von Lara Thiede

7. Trautes, hochheiliges Paar. Weihnachten vor einigen Jahren: Eigentlich wollte unsere Kolumnistin, die Hebamme, nach Hause fahren, doch dann verbrachte sie Heiligabend auf der Station - wo es erst feierlich, dann dramatisch wurde. Von Maja Böhler

Frühstücksflocke

Weihnachtsfeier aus Münchner S-Bahn wird Internethit. Pendler aus dem Vorort Gauting feiern auf dem Weg zur Arbeit schon mal vor - mit Glühwein, Strohsternen und Gesang. Ein Video von der weihnachtlichen Vorfreude haben inzwischen mehr als 100 000 Menschen gesehen. Zum Video