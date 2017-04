3. April 2017, 08:00 Uhr SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige









Von Dorothea Grass

Kaum ein Hacker will zum BND. Verzweifelt suchen deutsche Geheimdienstler IT-Spezialisten. Das Problem: Sie finden kaum jemanden. Die Kluft zwischen Hackern und Behörden scheint unüberwindbar. Zum Bericht von Georg Mascolo, Reiko Pinkert, Ronen Steinke und Hakan Tanriverdi

Trump droht mit Alleingang gegen Nordkorea. Im Interview mit der Financial Times kündigt der US-Präsident Schritte seines Landes an, sollte China das Regime in Pjöngjang nicht zum Einlenken im Streit um sein Atomprogramm bewegen. Wenn China das Problem Nordkorea nicht löse, "werden wir es tun", wird Trump zitiert. Diese Woche steht das erste Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping an. Weitere Informationen

Aleksandar Vučić bleibt Serbiens starker Mann. Der bisherige Premierminister hat die Präsidentenwahl in seinem Land bereits in der ersten Runde gewonnen. Kritiker werfen ihm einen autoritären Führungsstil vor. Mehr dazu hier

Linker Regierungskandidat Moreno gewinnt Stichwahl in Ecuador knapp. Mit einem hauchdünnen Vorsprung gelingt dem Wunsch-Nachfolger des amtierenden Präsidenten Correa der Wahlsieg. Sein Gegner Lasso fordert eine Nachzählung. Zur Nachricht

China verschärft Repressionen gegen Muslime. In der Unruheprovinz Xinjiang tritt ein neues Gesetz in Kraft: "Abnormal" lange Bärte sind künftig verboten. Hochzeiten dürfen nicht mehr nach religiöser Sitte stattfinden. Auf den Straßen marschieren Tausende schwer bewaffnete Polizisten. Christoph Behrens mit den Einzelheiten

Bombe am Bonner Bahnhof: Urteil erwartet. Das Düsseldorfer Oberlandesgericht hat den Fall mehr als zweieinhalb Jahre verhandelt. Der Sprengsatz, der im Dezember 2012 im Bonner Hauptbahnhof gefunden wurde, soll auf das Konto des Hauptangeklagten Marco G. gehen. Mit drei weiteren Angeklagten soll er zudem ein Mordkomplott gegen einen rechtsradikalen Politiker geplant haben.

Ägyptens Präsident al-Sisi besucht US-Präsident Trump. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gehen. Der ägyptische Machthaber war der erste ausländische Staatschef, der Trump zur Wahl gratulierte. Sisi lobte Trump als starken Führer.

Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Die Minister wollen unter anderem die am Dienstag beginnende internationale Syrien-Konferenz in Brüssel vorbereiten sowie über die Lage in Libyen und in Jemen beraten.

Fortsetzung im Prozess gegen Anton Schlecker. Es stehen die ersten Zeugenbefragungen an. In dem Prozess geht es um die Anklage wegen vorsätzlichen Bankrotts gegen den Drogerie-Unternehmer. Er soll sein Vermögen auf illegale Weise vor der Pleite vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt und Millionen beiseite geschafft haben. Zu den Hintergründen

Dachs vergräbt ganze Kuh. Über den nordamerikanischen Silberdachs ist nicht allzu viel bekannt. Zu seiner bevorzugten Nahrung zählen Insekten, Vögel oder Nagetiere. Bislang. Denn offenbar wurde er vollkommen unterschätzt. Neue Aufnahmen von Biologen der Universität Utah zeigen einen Dachs, der den Kadaver einer ganzen Kuh vergräbt. Insgesamt fünf Tage verbrachte er damit, das tote Tier zu verstecken - offensichtlich mit dem Ziel, einen Nahrungsvorrat für später anzulegen.