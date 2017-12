29. Dezember 2017, 18:45 Uhr Rätsel der Woche Wie entsteht die Neujahrsrede der Kanzlerin?









Seit 2005 hat Merkel Erfahrung mit ihrer Ansprache. Doch diesmal ist etwas anders.

Von Mike Szymanski

Auch für Angela Merkel, Kanzlerin seit 2005 und damit überaus erprobte Neujahrsansprachen-Rednerin, gibt es noch gänzlich neue Situationen: Zum ersten Mal tritt sie - wenn man so will - zum Jahreswechsel als Kanzlerin ohne Regierung auf. Ihr Kabinett ist nur noch geschäftsführend im Amt. Im Januar wird wieder sondiert. Damit herrscht Ungewissheit. Sonst kam am letzten Tag des Jahres immer ein leicht wohliges Gefühl auf: In der Welt mag noch so vieles aus den Fugen geraten sein, aber auf die Politik in Deutschland ist Verlass. Wenn die Kamera von außen auf das Kanzleramt schwenkt, dauerte es nicht lange, bis die Kanzlerin zu den Bürgern spricht. Angesichts des IS-Terrors, der Deutschland erreicht hatte, sprach sie 2016 von "schweren Prüfungen". Aber am Ende entließ sie dann doch niemanden, ohne ein gewisses Maß an Optimismus und Zuversicht verbreitet zu haben ins neue Jahr. Dieses Mal dürften ihre sonst oft gebrauchten Worte von einer "stabilen Regierung" aber eine ganz besondere Bedeutung entfalten. Die Vorbereitungen an ihrer Neujahrsansprache laufen in der Regel auf Hochtouren, wenn die Kanzlerin noch im Weihnachtsurlaub ist. Nach ihrer Rückkehr beugt sie sich aber übers Manuskript, ändert und ergänzt hier und dort. Aufgezeichnet wird die Rede schon am Samstag, der Stimmung wegen nach Einbruch der Dunkelheit. Das Blumengesteck haben die Gärtner des Kanzleramtes vorbereitet. Merkel weiß um die Bedeutung des letzten großen Auftritts im alten Jahr: Ende 2014 hatte sie ungewöhnlich deutlich vor islamkritischen Demonstrationen gewarnt. Damals hatten Pegida-Kundgebungen starken Zulauf. "Folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen - denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen", so formulierte sie das damals. Wie deutlich spricht sie dieses Mal Probleme an? Am Sonntag, um 19.20 Uhr, überträgt das ZDF ihre Ansprache.