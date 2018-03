21. März 2018, 18:51 Uhr Podcast "Das Thema" Österreichs Regierung: Neuer Stil, neue Skandale

Seit drei Monaten regiert Sebastian Kurz in Österreich mit der rechtspopulistischen FPÖ. Wie die Koalition das Land verändern kann, erklärt SZ-Korrespondent Peter Münch in einer neuen Podcast-Folge.

Sebastian Kurz ist mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef Europas. Was bei seiner Amtseinführung aber vielleicht für noch mehr Aufsehen gesorgt hat: Seine ÖVP koaliert mit der rechtspopulistischen FPÖ. Einer Partei, die seit Jahren damit kämpft, sich glaubhaft vom rechten Rand abzugrenzen, und die zumindest vorübergehend mit der Idee eines EU-Austritts Österreichs gespielt hat. Ist das wirklich der richtige Partner für Sebastian Kurz? Muss und kann er die FPÖ kontrollieren?

Dazu spricht in dieser Folge Peter Münch, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Wien. Er erklärt, ob die neue Koalition Österreich in den nächsten Jahren radikal verändern wird, und wie sie das Bild von Österreich in Deutschland oder anderen EU-Staaten prägt. Hier geht's zum Podcast.

