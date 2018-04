23. April 2018, 22:53 Uhr Gipfeltreffen mit Südkorea Seoul stellt Propaganda ein

Nordkorea hat einen Schritt zur Entschärfung des Propagandakrieges zwischen den beiden Ländern gemacht. Die Grenzlautsprecher-Beschallung sei vorläufig eingestellt worden.

Kurz vor dem Gipfeltreffen mit Nordkorea hat Südkorea einen Schritt zur Entschärfung des Propagandakriegs zwischen beiden Ländern gemacht. Die Lautsprecher-Beschallung an der Grenze in Richtung Norden sei vorläufig eingestellt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Die Propagandasendungen dienen normalerweise als Mittel der psychologischen Kriegsführung. Die Einstellung erfolgte nach dem Beschluss Nordkoreas Ende der vergangenen Woche, seine Atomversuche und Tests von Interkontinentalraketen auszusetzen.

Der Stopp der Propagandasendungen solle dazu dienen, "militärische Spannungen abzubauen und ein Klima für friedliche Gespräche zu schaffen", hieß es in Seoul. Es ist das erste Mal seit mehr als zwei Jahren, dass Südkorea keine Popmusik oder Kritik an der Führung von Machthaber Kim Jong-un per Lautsprecher über die Grenze sendet.

Gleichzeitig berichteten chinesische Medien ungewöhnlich offen über ein schweres Busunglück, das sich am Sonntagabend in der nördlichen Hwanghae- Provinz südlich der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ereignet hatte. 36 Menschen, vor allem chinesische Touristen, sind dabei ums Leben gekommen.

Das chinesische Staatsfernsehen berichtete zunächst auf Twitter, der Bus sei von einer Brücke gestürzt. Doch wurde der Tweet später wieder gelöscht. Das Außenministerium in Peking erklärte weiter, dass Vertreter der chinesischen Botschaft in Pjöngjang zur Unglücksstelle geeilt seien. Chinesische Touristen gehören zu den größten Gruppen ausländischer Reisender und besuchen gern Stätten, die an den Koreakrieg (1950 - 53) erinnern. Üblicherweise finden Nachrichten über schwere Unglücke in Nordkorea nicht den Weg in die Öffentlichkeit.