7. Januar 2018, 18:43 Uhr Nachruf John Young gestorben









Sechsmal im All, einmal auf dem Mond, bis zum Tod in der Nähe des Raumfahrtzentrums: Der US-Astronaut starb mit 87.

Von Laura Hertreiter

Er ist sechs Mal ins All geflogen und einmal auf dem Mond gelandet, er hat Rekorde gebrochen und Grenzen überwunden. Nun ist US- Raumfahrtpionier John Young im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie die Nasa mitteilte, erlag er am Freitag einer Lungenentzündung. Young hatte als erster Mensch sechs Weltraummissionen mit vier Raumfahrzeugen absolviert, er hielt einen Rekord für die längste im All verbrachte Zeit. Bei seiner ersten Mission schmuggelte er ein Sandwich ins All, bei seiner letzten brach kurz vor der Landung in den Hilfstriebwerke Feuer aus, Young brachte die Raumfähre aber sicher zu Boden. Bis zu seinem Tod lebte er nahe der Stadt Houston, Texas, in der Nähe des Nasa-Raumfahrtzentrums. "Wir werden auf seinen Schultern stehen, wenn wir der nächsten Grenze für die Menschheit entgegensehen", sagte Nasa-Chef Robert Lightfoot.