Normalerweise bringt ein Igel 600 bis 900 Gramm auf die Waage. Nicht so Sherman, israelischer Igel, der eine Vorliebe für Katzenfutter hat. Und wie speckt Sherman jetzt wieder ab, Mr. Horowitz?

Interview von Laura Hertreiter

SZ: Mr. Horowitz, Sie behandeln gerade einen übergewichtigen Igel in Ihrer Tierklinik. Wie geht's Sherman?

Igal Horowitz: Er ist so fett, dass er sich nicht mehr zusammenrollen kann. Ansonsten wirkt er ganz fidel. Aber wir müssen seinen Zustand ernstnehmen: Ein Igel, der sich nicht einigeln kann, ist schutzlos und langfristig nicht überlebensfähig.

Was wiegt er denn, um Himmels Willen?

1,6 Kilo. Normalerweise bringen Igel etwa die Hälfte auf die Wage - irgendwas zwischen 600 und 900 Gramm.

Wie um alles in der Welt konnte Sherman so schwer werden?

Katzenfutter. Die Menschen hier in der Gegend füllen die Näpfe ihrer Katzen im Garten und auf den Terrassen so voll, dass selbst für die Igel in der Nachbarschaft viel zu viel übrig bleibt. Ein Irrsinn ist das. Sherman ist leider kein Einzelfall. Seit ein paar Monaten begegnen uns hier immer wieder Fälle von komplett überfütterten Igeln.

Igal Horowitz ist Tierarzt und Vorstand der Israelischen Wildtier-Klinik in Tel Aviv. Seit seinem Dienstbeginn vor knapp drei Jahrzehnten hat er Tausende Tiere behandelt – die meisten wegen Unterernährung. (Foto: Israel Wildlife Hospital)

Wie müssen dann erst die Katzen aussehen.

Schlanker als Sherman, glauben Sie mir. Offenbar überfressen die sich nicht so leicht. Und eine Hauskatze kann natürlich auch leichter mit Übergewicht leben, als ein wilder Igel.

In Deutschland fürchten Tierschützer eher, Igel könnten wegen ihres langen Winterschlafs verhungern.

Den machen israelische Igel ebenfalls. Und in langen Trockenzeiten können sie auch in einen vorübergehenden Schlafzustand fallen, den sogenannten Torpor, der durch Nahrungsmangel ausgelöst wird. Aber unser Freund Sherman hat definitiv eine sehr lange Zeit hellwach und mit Nahrungszufuhr verbracht. Was tun denn die Deutschen, um ihre Igel durchzufüttern?

Tierschützer veröffentlichen Rezepte, mit denen man schmächtige Igel aufpäppeln kann.

Zum Beispiel?

30 Gramm Rinderhackfleisch und ein Ei mit einem Teelöffel Öl angebraten, zwei Esslöffel Haferflocken dazugeben.

Klingt gut. Hauptsache keine Milch. Igel haben eine Laktoseintoleranz, Milch kann für sie tödlich sein.

Wie speckt Sherman jetzt bei Ihnen ab?

Wir wollten ihn mit einem zweiten Igel als Spielgefährten unterbringen, aber dem hat er ständig das Futter weggefressen, weil er offensichtlich sehr große Portionen gewöhnt ist. Jetzt wohnt er erst mal allein und kriegt eine strenge Diät.

Fleisch und Obst, viele Proteine.

Wie sieht's mit Sport aus?

Walking! Wir legen das Futter ans andere Ende des Geheges, sodass er möglichst viele Schritte machen muss. Es ist wie beim Menschen: Jeder Schritt zählt.