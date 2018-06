17. Juni 2018, 18:53 Uhr Ein Anruf bei ... Craig Richard, der die Stimme von Bob Ross zum Einschlafen empfiehlt

Die Art, wie er "A happy little tree" sagt: Der Maler Bob Ross und seine Fernsehsendung sind Kult. Ein Uni-Professor erklärt, weshalb die Stimme von Ross so beruhigend wirkt.

Interview von Titus Arnu

Glückliche Bäume und kitschige Berge: Mit diesem Foto warb das öffentlich-rechtliche Fernsehen für die Sendung des Malers Bob Ross. (Foto: BR/Bob Ross Company)

Schäfchen zählen, heiße Milch trinken, langsam bis 1000 zählen: diese Hausmittel sollen beim Einschlafen helfen. Oder: eine Sendung mit Bob Ross anschauen. 403 Folgen der TV-Serie "The Joy of Painting" wurden von 1983 bis 1994 produziert, viele davon sind später Youtube-Hits geworden. Craig Richard, 48, Professor für Physiologie an der Shenandoah University in Winchester, Virginia, hat "The Joy of Painting" analysiert und festgestellt, dass die Monologe des Malers ein erstklassiges Beruhigungsmittel sind. Die Stimme von Ross, der 1995 starb, wurde deshalb nun in eine Meditations-App integriert.

SZ: Wollten Sie malen lernen, oder wie sind Sie auf Bob Ross gekommen?

Craig Richard: Ich interessiere mich null für Malkunst und habe kein einziges Bild in meinem Leben gemalt, aber bei Bob Ross blieb ich immer hängen. Ich erinnere mich, wie ich früher als Kind von der Schule heim gekommen bin und mich zur Entspannung vor den Fernseher gesetzt habe. Meistens lief irgendwo "The Joy of Painting". Ich legte mir ein Kissen auf den Boden und schlief automatisch ein. Es war auf hypnotische Weise beruhigend.

Was fanden Sie daran beruhigend?

Seine Stimme, die Art, wie er "A happy little tree" sagt. Wie er sich bewegt, wie er die Leinwand mit dem Pinsel berührt. Das hat mich in eine hypnotische Blase gesaugt. Ich habe nicht verstanden, warum, bis ich einen Podcast über ASMR gehört habe.

Pardon, ASM-was?

ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, ein kribbelndes, wohliges Gefühl, das durch bestimmte Geräusche und Stimmen ausgelöst wird. Auf Youtube werden ASMR-Videos millionenfach angeklickt, dort streichen Menschen stundenlang über Verpackungsfolien und Bürsten, sie flüstern und kämmen sich die Haare. Offensichtlich wirkt das sehr beruhigend auf Zuschauer, so wie "The Joy of Painting".

Könnte man nicht einfach sagen: Es ist sehr, sehr langweilig?

Craig Richard, 48, Physiologie-Professor, seit 2003 an der Shenandoah University in Winchester im US-Bundesstaat Virginia. Er hat bereits zu den verschiedensten Themengebieten geforscht, „ASMR“ ist sein aktueller Schwerpunkt. (Foto: privat)

Langweilig trifft es nicht. Ich dachte auch erst, ASMR sei total bescheuert. Aber dann habe ich mich genauer damit befasst und die Wirkung von Bob Ross auf seine Zuschauer analysiert. Auch wenn man sich nicht für den Inhalt interessiert, registriert das Gehirn: Da ist jemand, der in einem sanften Ton spricht, er wirkt liebevoll und zugewandt. Also lehnt man sich zurück und fühlt sich sicher. Und so funktioniert das im Prinzip insgesamt mit ASMR, auch wenn es in manchen Momenten recht kurios und paradox erscheinen mag.

Zum Beispiel?

Stellen Sie sich vor, ein Fremder fuchtelt mit spitzen, scharfen Instrumenten um Ihren Kopf herum. Wir sollten uns dann eigentlich nervös fühlen und flüchten. Beim Friseur ist das Gegenteil der Fall: Das Klappern der Schere neben dem Ohr wirkt beruhigend und einschläfernd. Leider habe ich keine Haare mehr auf dem Kopf, aber ich würde einem Friseur sogar Geld dafür geben, nur damit er so tut, als würde er mir die Haare schneiden.

Was läuft da genau im Körper ab?

Manche Leute bekommen Gänsehaut, andere fühlen ein Kribbeln, das auf der Kopfhaut beginnt und sich durch das Rückenmark über den ganzen Körper bis in die Zehen ausbreitet. Es ist wie bei einer Massage, die so angenehm ist, dass man fast einschläft. Oder wie ein Gehirn-Orgasmus.

Ein Gehirn-Orgasmus, weil Bob Ross eine Wolke über einen Bergsee pinselt?

Manche erleben dieses Gefühl bei klassischer Musik, andere in der Natur - und manche beim Anschauen von "The Joy of Painting", ja.