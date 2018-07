8. Juli 2018, 18:35 Uhr München heute Illegale Techno-Partys / 16 000 bei der Radlnacht / Was die Stadt zum NSU-Urteil erwartet

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Nun, es sind die Raver mit ihren Turnbeuteln, Flaschen voll Mate-Tee und einer Soundanlage mit ziemlich Wumms, und sie reiten gar nicht, sondern sie tanzen. Die Eintrittspreise in den Clubs der Stadt werden immer teurer, drum zieht es die Technofans immer öfter raus in Wälder, auf Wiesen oder unter Brücken.

Damit sie überhaupt ihren Weg durchs Unterholz zur Party finden, kommt wenige Stunden vor Beginn eine Nachricht mit den Koordinaten aufs Handy. Das muss so knapp passieren, weil die Veranstaltungen an sich illegal sind. SZ-Autorin Amelie Völker hat sich bei DJs und Veranstaltern umgehört, warum es nicht auch legal geht.

Wobei "legal" ein dehnbarer Begriff ist. Kann ein Rave, den niemand mitkriegt, illegal sein? Bei der Münchner Polizei löst das Thema auf jeden Fall keine Aufregung aus. Und die Organisatoren bemühen sich auch sehr darum, dass das so bleibt: "Wenn wir einen Rave veranstalten, sind die Plätze danach sauberer als davor", sagt einer. Eine solche Äußerung ist nicht gerade Rock'n'Roll, aber Techno im 21. Jahrhundert.

Das Wetter: Sonne, unterbrochen von Wolkenfeldern. Selten Schauer. Temperaturen bis 26 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

NSU-Prozess: Was die Stadt zum Urteil erwartet Am Mittwoch fällt das Urteil im NSU-Prozess. Das KVR empfiehlt, das Justizzentrum großräumig zu meiden. Zum Artikel

Wie ein großes Hotel das Schwabinger Tor weiter beleben soll Die Baustelle zählt zu den größten innerstädtischen Bauprojekten Deutschlands. Zum Artikel

Wilde Gefährte und Stunteinlagen auf der Radlnacht Etwa 16 000 Radler waren bei der Münchner Radlnacht unterwegs - mit zum Teil spektakulären Velos. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Dragoș Hanciu - Hometown | 09.07. The Lovelace Dragoș Hanciu stellt sein neues Fotobuch "Hometown" vor. Darin beobachtet er den Wandel rumänischer Städte, die sich immer mehr der westeuropäischen Stadt-Kultur anzupassen scheinen.

Weit: Die Geschichte von einem Weg um die Welt I 09.07. Kino am Olympiasee Ein junges Paar macht sich auf den Weg, einmal um die Welt zu reisen - ohne zu fliegen. Dreieinhalb Jahre sind sie unterwegs und kommen zu dritt zurück. Ein berührender und atemberaubender Film über das Reisen und die unglaubliche Vielfalt unserer Erde.

Der Kirschgarten | 09.07. Kammerspiele Haus-Regisseur Nicolas Stemann kehrt zu seinen Anfängen zurück und inszeniert Tschechows Drama um den viel umkämpften Kirschgarten.

WÄHRENDDESSEN IN...

Bayern: Mitfahrbänke werden immer beliebter In immer mehr bayerischen Gemeinden stehen sogenannte Mitfahrbänke. Sie funktionieren im Grunde wie Bushaltestellen, nur halten dort ganz normale Autofahrer, die die Wartenden spontan einsammeln. Im oberfränkischen Kronach etwa müsse man im Schnitt nur drei Minuten auf ein Auto warten, teilten die Initatoren des dortigen Projekts mit. Das Projekt läuft offenbar so gut, dass manche Gemeinden noch weitere Bänke aufstellen wollen. Ganz konventionelle nämlich, nur zum Sitzen. Denn wenn Personen auf den Mitfahrbänken kurz rasteten, hielten ständig Autos an, um sie mitzunehmen.

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg