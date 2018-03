30. März 2018, 17:19 Uhr München heute Wohnen-Spezial / Oster-Tipps / Bayerische Burgen

Und was die Stadt sonst bewegt.

Von Anna Hoben

Haben Sie schon mal in München eine Wohnung gesucht? Dann wissen Sie ja, wie das läuft: Bewerbung über Bewerbung schreiben, sich mit Dutzenden Interessenten in die Schlange für eine Besichtigung stellen, Absage für Absage kassieren. "Hobbies braucht man dann keine mehr", sagt Leonie Schwaiger. Und wenn man mal ausrechnet, wie viel Zeit man in eine Wohnungssuche investiert, geht diese ja wirklich als Zweitjob durch. Schwaiger, 26, hat am Ende Glück gehabt: Sie zieht gerade ein, in ihre neue Wohnung in Sendling.

Gesucht hatte sie unter anderem per Aushang. Sie wissen schon, solche Zettel, wie man sie überall in der Stadt findet, an Laternenmasten, Ampeln und Stromkästen - und an denen man oft achtlos vorbeigeht. Für eine Reportage haben wir die Geschichten dahinter aufgespürt. Und dabei festgestellt, dass die Zettel von viel mehr erzählen als nur von einer Wohnungssuche. Davon, wie es sich lebt in dieser Stadt und vor welchen Problemen so viele Münchner stehen. Die Frage, wie man wohnt und wie viel man dafür bezahlt, ist ja in München ein beliebtes Smalltalk-Thema, am Arbeitsplatz oder auf Partys. Sie ist aber längst auch viel mehr. Wie es künftig in München ausreichend bezahlbaren Wohnraum geben kann, das ist eine der größten Herausforderungen, vor denen die Stadt steht. Viele Bewohner eint die Sorge, wie sie auch künftig ihre Miete noch bezahlen können.

Wer in München eine Wohnung sucht, muss auch gut darin sein, Werbung für sich zu machen. Keine Probezeit, keine Zigaretten, keine Instrumente, das hatte Leonie Schwaiger gleich auf ihrem Zettel klargestellt. Theresa Kelcso und Carina Schwaiger, die eine WG gründen wollen, haben eine andere Strategie verfolgt; keine großen Ansprüche, suggerierte ihr Zettel. Nur eine Einbauküche wäre schön - und eine Badewanne. Bisher haben sie keinen Erfolg gehabt. Sie suchen weiter. Und hoffen.

Das Wetter: Dichte Wolkenfelder mit Regen oder Nieselregen bei maximal sieben Grad, erst am Abend wird es trockener. Der Ostersonntag bleibt mit maximal acht Grad nasskalt. Am Ostermontag wird es wärmer mit bis zu 14 Grad.

Wohnen in München

Der Hausmeister, bei dem man immer klingeln kann Wer etwas braucht, kommt zu Ewald Bojen. Er hält seit 40 Jahren in einem Münchner Mietshaus die Hausgemeinschaft am Leben. Zum Artikel

In München geht die Wohnangst um Gentrifizierung, Aufwertung, Mieterhöhung: All diese Schlagworte vermitteln den Bürgern ein Gefühl der Bedrohung. Gesellschaft und Politik müssen dagegen ankämpfen - mit allen Mitteln. Zum Artikel

Erschwingliche Wohnungen? So selten wie Oasen in der Wüste Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich an dieser Situation in München nichts geändert - nicht einmal in Zeiten, in denen die Bevölkerung zurückgegangen ist. Zum Artikel

Gastbeitrag: Über die Münchner Mieten zu jammern, ist zu bequem Die Mietbelastung ist im Vergleich zu anderen Städten und früheren Jahren gar nicht so schlimm, das zeigen Zahlen. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Call Me By Your Name | 31.03. Arena Kino Das wohl beeindruckendste Coming-of-Age-Drama seit langer Zeit, über die Liebe zwischen dem 17-jährigen Elio und dem sieben Jahre älteren Oliver.

Die Attentäterin | 31.03. Kammerspiele Suizid aus Liebe? Oder doch aus politischen Motiven? Der europaweit bekannte iranische Regisseur Amir Reza Koohestani inszeniert zum zweiten Mal in den Kammerspielen und untersucht die Intention der wenigen und doch sehr erfolgreichen "female suicide bombers".

Paul Klee - Konstruktion des Geheimnisses | 31.03. Pinakothek der Moderne Klees Werke aus dem Bestand der Pinakothek, dazu mehr als 120 Leihgaben sind in dieser grandiosen Ausstellung zu sehen. Der Meister in seiner ganzen Bandbreite.

Währenddessen in...

Bayern: Diese Burgen lohnt es sich, zu sehen Tittmoning statt Neuschwanstein: Auch abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten gibt es in Bayern viele schöne Burgen - 15 Ausflugstipps. Zu den Tipps

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg

Haben Sie Anregungen? Kontaktieren Sie uns unter muenchen-online@sz.de