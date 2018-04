19. April 2018, 19:47 Uhr München heute Wiesn-Aus für Rotes Kreuz / Kiechle im Kinderspital / EU-Hilfe für Münchner

Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Theresa Hein

"Maus" ist ein häufiger, liebkosender Begriff für kleine Kinder. Mäuse sind ja auch wirklich ganz nett anzuschauen, wenn sie sich nicht in der Wohnung, sondern in der Natur befinden. "Ratte" ist dagegen nicht gerade ein Kosewort. Zu Recht - die Tiere sind dafür bekannt, Krankheiten zu übertragen und Menschen aus Gründen zu ekeln.

Wer Ratten in den eigenen vier Wänden hat, der ruft Thomas Veh. Veh gründete vor drei Jahren einen Betrieb für Schädlingsbekämpfung. Das Geld für die Unternehmensgründung bekam er von der EU. Wenn Sie jetzt "EU" und "Unternehmensgründung" hören, schlafen Ihnen wahrscheinlich die Füße ein, aber warten Sie damit bitte noch: Meine Kollegin Pia Ratzesberger hat Veh besucht und erklärt an seinem Fall, wie die EU ein ganz reales Menschenleben in München beeinflussen kann.

Über Geld hat sich auch Anita Schultze, die Leiterin des zweiten Geburtshauses in München gefreut. Für dessen Einrichtung kämpfen Hebammen schon seit mehr als ein Jahr; jetzt will der Stadtrat den Umbau fördern. Wenn das Haus fertig ist, wird es an Müttern nicht mangeln: Die Warteliste an Frauen, die im Geburtshaus entbinden möchten, reicht jetzt schon bis Ende Oktober.

Das im Bild oben ist übrigens auch ganz nett anzuschauen, gell? Ist aber eine Ratte.

Das Wetter: Viel Sonne und ein paar harmlose Wolken. Bis zu 27 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Kiechle im Kinderspital: Problem erkannt, nicht gebannt

Wegen der Debatte um den Pflegenotstand im Haunerschen Kindespital kommt die neue Wissenschaftsministerin Marion Kiechle zu Besuch - mit alten Vorschlägen. Zum Artikel

Wahlstudie in München: Der Wunsch nach einem Denkzettel

Politiker lassen sich nicht blicken und hören nicht zu: In einer Studie über die Motive von Nichtwählern stellen die Münchner ihren Vertretern im Rathaus ein miserables Zeugnis aus. Zum Artikel

Für das Rote Kreuz ist Schluss auf der Wiesn - nach 133 Jahren

Die Stadt München hat dem Privatunternehmen Aicher den Zuschlag für das Oktoberfest erteilt. Das BRK will gegen die Entscheidung vorgehen. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Olaf Heine - Hush Hush | 20.04. IMMAGIS Gallery Olaf Heine ist um die Welt gereist und hat dabei Menschen abgelichtet, viele davon prominent. Seine Lieblingsbilder sind nun für wenige Wochen in München zu sehen.

Tropfen auf heiße Steine | 20.04. Volkstheater Bedrückend, aber auch komisch inszeniert der erst 28-jährige Philipp Arnold dieses Stück von Rainer Werner Fassbinder, das radikal mit sexuellen Normen und Beziehungsmodellen bricht.

Tickets gewinnen: StijlMarkt | 21.-22.04. Praterinsel Junge Designer und kleine Manufakturen präsentieren ein ganzes Wochenende lang schnieke Waren - von Möbeln und Schmuck bis Paperware und Craft Beer.

WÄHRENDDESSEN IN...

Kaufbeuren: Feuerwehr im Eisstadion

Was haben Feuerwehr und Eishockey miteinander zu tun? Nichts, eigentlich. In der Stadt im Allgäu gerade schon: Die Feuerwehr wartet auf neue Räumlichkeiten in der Innenstadt und ist solange im alten Eishockeystadion untergekommen. Das stand leer, weil die Arena einsturzgefährdet ist. Ob die Statik für die Feuerwehr eine Ausnahme macht? Hoffentlich. Und vielleicht entwickelt ja der ein oder andere eine bisher ungeahnte Leidenschaft für Eishockey.

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding |Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg