23. April 2018, 19:16 Uhr München heute Wenn der Notruf zum Party-Event wird / Baselitz-Urteil / Hitlergruß auf der Zugspitze

Am Monopteros kam es auch vergangenen Samstag wieder zum Streit zwischen Polizei und Jugendlichen.

Von Theresa Hein

Von Theresa Hein

Schön anzuschauen ist er, der Monopteros, wenn keine oder kaum Menschen da sind. Ein ganz anderes Bild bot sich der Münchner Polizei, die an den vergangenen zwei Samstagen wegen vermeintlicher Massenschlägereien gerufen wurde - und dann feststellen musste, dass es mit der Aggression erst so richtig los ging, als die Beamten vor Ort waren.

Die niederbayerische Band Haindling konnte schon vor 25 Jahren auf einen Abstand von hundert Metern erkennen, wer ein Depp ist und wer nicht. Man wünscht der Polizei München auch solche Fähigkeiten. Wobei das natürlich bei einer Gruppe von tausend Menschen nicht ganz so leicht sein dürfte. Mein Kollege Martin Bernstein hat die Ereignisse der vergangenen Wochenenden für Sie zusammengefasst. Er fragt, wie die Polizei mit solchen Ausschreitungen umgehen soll: mit gezielten Angriffen auf Streifenbeamte wie an der Isar oder mit Gaffern, die in Feldkirchen auf S-Bahn-Gleise laufen, um ein Feuer zu filmen.

Wer an den Englischen Garten denkt, dem fallen nicht automatisch Schlägereien und Massenbesäufnisse ein, und auch die jüngsten Vorkommnisse dürften Münchner und Touristen nicht von einem Besuch abhalten. Einige historische und aktuelle Fakten zum Englischen Garten können Sie hiernachlesen - unter anderem, dass der Park zum Zwecke der Erholung und nicht des Bierflaschen-Weitwurfs wegen angelegt wurde.

Freisinger AfD-Politiker posierten mit Hitlergruß auf der Zugspitze

Schon 2014 hatte einer von ihnen selbst davon ein Foto gepostet. Bekannt geworden ist es erst jetzt. Zum Artikel

Mann klaut 19 Gemälde aus Kunstdepot - und keiner merkt es

Erst als ein Komplize versucht, die Bilder aus der Privatsammlung von Georg Baselitz weiterzuverkaufen, fällt der Diebstahl auf. Nun wurden die beiden verurteilt. Zum Artikel

Ferrari-Besitzer verklagt Versicherung mit abstruser Begründung

Beim Richter prallt er mit seiner Geschichte ab. Am Ende könnte er nun sogar Ärger mit der Staatsanwaltschaft bekommen. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN... Dasing: Namensstreit um Glühwein

In welche Weinsorte Jesus einst Wasser verwandelt haben soll, ist nicht bekannt. Der New Yorker witzelte kürzlich, es sei ein recht miserabler mesopotamischer Cabernet gewesen. Wer sich mit Rebsorten nicht auskennt, verlässt sich auf wohlklingende Namen. Das dachte sich wohl auch die schwäbische Weinkellerei Kunzmann in Dasing. Die hat Streit, weil sie einen Glühwein unter dem Namen "Kloster Ettal Glühwein" verkauft hatte, obwohl das Getränk nicht im Kloster gebraut wurde und auch sonst bis auf den Markennamen nichts damit zu tun hat. Morgen fällt das Landgericht München eine Entscheidung. Wer weiß, vielleicht ist dann auch die Ettaler Glühweinzeit vorbei. Ist ja schon April.

