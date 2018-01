8. Januar 2018, 19:37 Uhr München heute Was Online-Bewertungen bringen / München ist sicherste Millionenstadt / Hausmeister schlägt Mieter

Was Online-Bewertungen bringen - und was nicht.









Und was die Stadt sonst noch bewegt.

Von Pia Ratzesberger

Eigentlich freut es einen ja, wenn andere wissen wollen, was man denkt, aber in letzter Zeit wollen das dann doch erstaunlich viele wissen. Ein kurzer Blick in das Postfach genügt, dort findet man eine Mail vom Imbiss, bei dem man anscheinend vor kurzem das Mittagsmenü 124 A bestellt hat, ebenso eine Nachricht eines Hostels und eines Versandshops, auch die einer Ebay-Verkäuferin.

Sie alle wollen wissen, ob man zufrieden war und wenn nein, warum man es denn nicht war, ob man noch einmal kommen würde und wenn nein, warum denn nicht, gerne mit detaillierten Angaben - diese Mails verschicken all die Menschen nicht unbedingt aus Sorge um ihre Kundschaft, sondern vor allem aus Sorge um sich selbst. Bewertungen im Internet sind heute manchmal wichtiger als jede Werbung.

Manche Rezensenten scheinen nun aber so großen Spaß an diesen Bewertungen gefunden zu haben, dass sie nicht nur an den Versandshop Sterne von eins bis fünf verteilen, sondern auch an ihren Arbeitgeber. An ihren Parkplatz. An ihren Zoo und, ja, selbst Gefängnisse müssen sich heute den Bewertungen ihrer Kundschaft stellen. Die SZ hat sich also einmal angesehen, wie München im Internet wegkommt - und ist der Frage nachgegangen, warum man diesen Bewertungen nicht immer trauen sollte.

München ist "ganz sicher die sicherste Millionenstadt in Deutschland" Polizeipräsident Andrä beklagt allerdings, dass immer mehr Polizisten attackiert werden - und sich zunehmend Unbeteiligte bei Einsätzen einmischen. Zum Artikel

Frau soll Ex-Schwiegermutter mit einem Kissen erstickt haben Die 51-Jährige soll die Mutter ihres Ex-Mannes stark betrunken aufgesucht und getötet haben. Vor Gericht nennt sie ihren Grund für die Tat: "Mitleid". Zum Artikel

Hausmeister schlägt Mieter mit Schneeschaufel auf den Kopf Weil der Strom abgestellt ist, klingelt ein 37-Jähriger beim Hausmeister. Grund genug für den Mann, die Haustüre einzuschlagen. Als sich ein Nachbar einmischt, eskaliert die Situation. Zum Artikel

Wenn Eltern ihre Kinder online krankmelden können Die Stadt will an ihren Schulen ein digitales Serviceportal einführen. Bisher gibt es das in München nur am Luisengymnasium - anderswo ist es längst Standard. Zum Artikel

Bayern: Bevölkerung auf dem Höchststand In Bayern leben so viele Menschen wie nie zuvor: Ende 2016 waren es mehr als 12,9 Millionen Einwohner, wie das Statistikamt am Montag in Fürth bekanntgab. Das waren rund 87 000 Menschen mehr als ein Jahr zuvor. Und das, obwohl es auch 2016 wieder mehr Sterbefälle (129 550) als Geburten (125 690) gab. Maßgeblich für den neuen Höchststand war der sogenannte Wanderungsgewinn: Im Lauf des Jahres zogen 96 000 Personen mehr nach Bayern als den Freistaat verließen.

