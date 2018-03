26. März 2018, 19:16 Uhr München heute Obike zieht Großteil der Räder ab / Brandstifter im Wald / Was von 1968 blieb

Nachrichten und Lesenswertes aus München.

Von Bernhard Hiergeist

Niemand lebt ja ewig. Wenn Sie das nicht glauben, rufen Sie mal bei Franz Josef Strauß an, der hat's versucht. Und? Geht keiner ran? Eben. Alles im Leben präsentiert sich als Abfolge von Generationen: Kanzlerinnen, Fußballtrainer, Vorgesetzte - wenn das Alte geht, wartet schon das Neue. Und das Neue will nicht so weitermachen wie das Alte. Es will selbst einen neuen Sinn entdecken im großen Ganzen.

Die Alten sind dann entrüstet, weil sie es besser wissen. Darum sind Ablösungsprozesse meistens von Krisen begleitet. Wenn Sie das nicht glauben, rufen Sie mal bei Horst Seehofer an. Der weiß auch, dass eine sehr bedeutsame Generationenkrise in Deutschland vor 50 Jahren stattfand: um das Jahr 1968 herum. War damals nur Krise oder entstand auch neuer Sinn für das Land? Was blieb eigentlich von den Protesten? Dieser Frage widmen sich zurzeit einige meiner Kollegen.

Mein Kollege Karl Forster zum Beispiel hat sich mit Notker Wolf getroffen, einem Benediktinermönch, der den Geist von 1968 verinnerlicht hat: Er trat mit festen Überzeugungen an gegen den "Muff unter den Talaren", ohne je auf eine Demo zu gehen. Wolf baute in China ein Krankenhaus, frotzelte mit Papst Franziskus und stand mit Deep Purple auf der Bühne. Falls Sie nicht glauben, dass so viel in ein einziges Leben passt, dann rufen Sie übrigens nicht den Forster an, ich meine, wozu hat er's denn aufgeschrieben?

Das Wetter: wechselhaft. Regen (vereinzelt auch Schnee), dann trocken bis zum Abend. Bis neun Grad.

Obike zieht Großteil der Leihräder aus München ab Das Unternehmen aus Singapur sammelt ab April 6000 seiner 7000 Räder ein. Grund ist der zunehmende Vandalismus. Zum Artikel

38-Jährige schubst Mann vor U-Bahn und muss in die Psychiatrie Zum Tatzeitpunkt litt die Frau unter einer Schizophrenie. Dass das Opfer überlebte, ist nur dem aufmerksamen Zugführer zu verdanken. Zum Artikel

Unbekannter legt Feuer im Wald - Polizei geht von Serie aus Am Palmsonntag hat es zwei Mal im Oedenstockacher Forst gebrannt. Nicht das erste Feuer in der Gegend. Zum Artikel

Angriff auf Joggerinnen: "rdrückende" Beweislage - der Angeklagte schweigt Emrah T. soll zwei Joggerinnen attackiert und vergewaltigt haben. Nun steht der 28-Jährige wegen versuchten Mordes vor Gericht. Zum Artikel

Währenddessen 2012 in...

Nürnberg: Der Islam ist ein Teil von Bayern

Zurzeit löst der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit seinen Bemerkungen hitzige Debatten aus. Der Islam gehöre nicht zu Deutschland, sagte er, sogleich folgte viel Widerspruch. Rückendeckung erhielt Seehofer unter anderem vom neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Kurze Rückblende: Im Mai 2012 veranstaltet ein muslimischer Verein in Nürnberg ein Kulturfest. Eingeladen ist auch Söder, damals Finanzminister. Bei seiner Rede sagt er: "Der Islam ist ein Teil Bayerns." Zurzeit kann man daran mal wieder erinnern.

