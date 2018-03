28. März 2018, 09:08 Uhr Knobelei der Woche Was bin ich?

Ein kleines Rätsel zur Auflockerung des Büroalltags gefällig? Diesmal geht es um ein grünes Haus.

In den USA werden etwa 60 Prozent aller Onlineeinkäufe zwischen 9 und 17 Uhr erledigt. Sollten auch Sie sich während der Arbeitszeit mit bürofremden Dingen befassen oder ein paar Minuten Ablenkung von Kollegen, Kantine und E-Mails suchen, haben wir einen Vorschlag: Nutzen Sie die Zeit und trainieren Ihr Gehirn - mit dem wöchentlichen Rätsel auf SZ.de. Finden Sie die Lösung?

Das Rätsel der Woche

Mal wieder ein Sprachrätsel: Da steht ein grünes Haus; in diesem versteckt sich ein weißes Haus. In dem weißen Haus befindet sich ein rotes Haus. Und in dem roten Haus wohnen sehr viele Babys. Was ist gesucht?

Knobelei der Woche (Foto: Illustration Jessy Asmus)

Die Lösung ...

... wollen wir von Ihnen wissen. Schreiben Sie uns an karriere-online@sz.de, die kundigsten und witzigsten Erklärungen - und natürlich auch die korrekte Lösung - publizieren wir im Tagesverlauf an dieser Stelle. Viel Spaß beim Knobeln!