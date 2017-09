13. September 2017, 09:14 Uhr Knobelei der Woche Können Sie die Olive befreien?









Ein kleines Rätsel zur Auflockerung des Büroalltags gefällig? Diesmal geht es um ein Martiniglas aus Streichhölzern.

In den USA werden etwa 60 Prozent aller Onlineeinkäufe zwischen 9 und 17 Uhr erledigt. Sollten auch Sie sich während der Arbeitszeit mit bürofremden Dingen befassen oder ein paar Minuten Ablenkung von Kollegen, Kantine und E-Mails suchen, haben wir einen Vorschlag: Nutzen Sie die Zeit und trainieren Ihr Gehirn - mit dem wöchentlichen Rätsel auf SZ.de. Finden Sie die Lösung?

Das Rätsel der Woche

Mal wieder ein Streichholzrätsel, diesmal allerdings ein besonderes: In einem Martiniglas aus Zündhölzern ist eine Olive gefangen. Ihre Aufgabe ist es, durch das Verschieben von zwei Hölzchen dafür zu sorgen, dass die Olive außerhalb des Glases liegt. Nach dem Verschieben muss das Martiniglas in der gleichen Form erhalten sein, es darf aber in eine andere Richtung zeigen.

Retten Sie die Olive! (Foto: SZ)

Die Lösung ...

... wollen wir von Ihnen wissen. Schreiben Sie uns an karriere-online@sz.de, die kundigsten und witzigsten Erklärungen - und natürlich auch die korrekte Lösung - publizieren wir im Tagesverlauf an dieser Stelle. Viel Spaß beim Knobeln!