Langeweile ist nicht

Die größte Schwierigkeit an diesem Artikel war, Menschen über 80 zu finden, die Teil der LGBT-Community sind und über ein so intimes Thema wie ihre Sexualität sprechen wollten. Manche von ihnen haben zum ersten Mal in ihrem Leben so offen darüber geredet. Bei einer Person aus dem Text hat sich am Ende sogar eine ehemalige Bekannte per Post gemeldet.