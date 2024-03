Große Architektur, Altstadt-Flair, viel Musik, gute Küche und, natürlich, das Meer. Es gibt kaum etwas, das Barcelona nicht zu bieten hat. Genau deshalb ist es ja so beliebt und nach Paris und London die meistbesuchte Stadt Europas. Was vielen Touristen allerdings entgeht, weil sie zu sehr am Boden bleiben: das eindrucksvolle Panorama mit seiner abwechslungsreichen Topografie. Von den verschiedenen Aussichtspunkten sieht die Skyline immer ein wenig anders aus.

Verschaffen wir uns am besten gleich von ganz oben einen Überblick, an einem der höchsten Punkte der Stadt.