Kurz nach... Edinburgh

Irgendwann unterwegs, zwischen Arthur’s Seat, Calton Hill und einem Stadtpark, der einmal ein Sumpf war, erzählt Viv Scott diese kurze Geschichte: Wie ihn einige Freunde aus Frankreich besuchten und er sie mit dem Hinweis in die Stadt entließ, sie sollten einfach beim Schloss aussteigen. Wenig später erhielt er einen Anruf mit der Frage: „Welches Schloss meinst du genau?“

Damit ist schon sehr viel gesagt über Schottlands Kapitale Edinburgh, in der auch die Fünf-Sterne-Unterkunft „The Balmoral“ direkt am Bahnhof wie ein viktorianischer Palast wirkt, aber irgendwie doch gar nichts. Und wie soll man eine Stadt in zwei Tagen erleben, die sich quasi vierdimensional erstreckt, nicht nur in die Fläche und in das Mittelalter, sondern auch nach oben und unten?