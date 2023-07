Ein Land für Kinder?

Frankreich wird in Deutschland oft als Vorbild genannt: Nimmt man als Maßstab eines der wichtigsten Ziele von Familienpolitik, viel Nachwuchs, stimmt die Einschätzung auch. In Frankreich werden deutlich mehr Kinder geboren, das Land steht seit Langem an der Spitze in der EU, der Staat hat seit dem Krieg gezielt darauf hingearbeitet. Die Geburtenrate ist zwar zuletzt gesunken, liegt mit etwa 1,8 Kindern aber noch weit über der deutschen, die um die 1,5 schwankt. Frauen bleiben nicht nur seltener kinderlos, sie haben auch häufiger große Familien mit drei oder mehr Kindern.

Die Gründe sind vielfältig. Im Vordergrund stünden wirtschaftliche Faktoren, hieß es 2020 in einer Vergleichsstudie des Europäischen Zentrums für Wirtschaftsforschung. Das bessere Betreuungsangebot vereinfache seit Jahrzehnten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele französische Frauen fangen bald nach der Geburt an, wieder zu arbeiten. Zwischen zwei Geburten steigen sie in der Regel nicht aus dem Beruf aus. Die Kleinen werden bei Tageseltern oder in der Krippe untergebracht, wo allerdings Plätze fehlen. Mit drei Jahren kommen sie in die école maternelle, die Vorschule. Auch in Frankreich sinkt die Kinderrate mit besserer Ausbildung der Eltern, allerdings längst nicht so wie in Deutschland. Mehr Frauen arbeiten Vollzeit. Auf die Gleichberechtigung wirkt sich das alles positiv aus, bedeutet aber auch viel Stress für Frauen, die weiterhin die weitaus größte Last tragen.

Die Sozialleistungen für Familien liegen deutlich über EU-Durchschnitt. Neben einer Geburtsprämie gibt es ab dem zweiten Kind Kindergeld, bei drei oder mehr Kindern zusätzlich eine Pauschalbeihilfe. Mütter haben Anspruch auf mindestens 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub, der ab dem dritten Kind verlängert wird. Sie können beim Arbeitgeber bis zu drei Jahre Erziehungszeit beantragen, erhalten dabei aber eine vergleichsweise geringe Unterstützung. Steuerlich profitieren französische Paare von einem Familiensplitting, das sich im Effekt kaum vom deutschen System unterscheidet; statt Kinderfreibeträgen gibt es aber zusätzliche Splittingfaktoren für Kinder. Die Förderung beim dritten Kind ist doppelt so hoch wie beim zweiten.