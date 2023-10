Auf der Brücke von Avignon

Foto: SZ Foto: SZ

Die Brücke von Avignon kennt jedes Kind. Das Lied vom Tanz auf dem rudimentären Bauwerk kommt schon in Kitas zum Einsatz: Die Herren machen so, die Damen so, die Wäscherinnen und Soldaten so, so, so. In der Realität wäre so ein Tanz problematisch. Der Pont Saint-Bénézet, so der offizielle Name der Brücke, ist so schmal, dass kaum drei Menschen nebeneinander stehen können. Ihr Geländer ist zudem so niedrig, dass man bei einem allzu ausladenden Hüftschwung fürchten müsste, aus Versehen jemanden in die Rhône zu schubsen. Kinder sollen, so steht es auf Warnschildern, zur Sicherheit ständig an der Hand gehalten werden.