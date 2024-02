Kurz nach... Lissabon

Nicht nur Architektur, Puddingtörtchen und die Nähe zum Meer machen Lissabon zum begehrten Urlaubsziel. In den vergangenen Jahren hat die Stadt vor allem wegen ihres Nachtlebens an Beliebtheit gewonnen – schließlich gibt es hier im Partyviertel Bairro Alto die größte Bardichte pro Quadratmeter in Europa.

Und auch auf der bekannten Feiermeile Pink Street vergnügen sich jeden Abend Hunderte Touristen, Studierende aus ganz Europa und Auswanderer. Aber wo gehen eigentlich die Einheimischen noch in Lissabon aus? Sie trifft man eher ein paar Blöcke abseits – Zeit also für einen Abstecher in unbekanntere Ecken der Stadt.