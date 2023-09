Söders Endspiel

Alle Folgen im Überblick

Dieser Podcast besteht aus sieben Episoden mit jeweils ca. 45 Minuten Länge.

Folge 1: Schicksalswahl – Bei der Landtagswahl in Bayern geht es für Markus Söder um sehr viel: Wie bereitet er sich auf den Wahlkampf vor, der über seine Karriere entscheiden könnte?

Folge 2: Strauß überm Bett – Die politische Karriere von Markus Söder beginnt in den Achtzigerjahren. Schon damals lernt er, wie man politisch hervorsticht.

Folge 3: Rollenspiele – Ist Söder Überzeugungstäter – oder ist er wirklich ein Opportunist, der einfach nur an die Macht will, egal wie? (Ab 20. September hier, ab 13. September in der Nachrichtenapp der SZ)

Folge 4: Kanzlerträume – In der Corona-Zeit wird Söder zu einem der beliebtesten Politiker Deutschlands. Was hat er in der Zeit gelernt? (Ab 20. September)

Folge 5: Kipppunkte – Der Landtagswahlkampf 2023 läuft lange gut für Söder. Doch spätestens mit einer Veranstaltung in Erding kippt die Stimmung. Einen großen Anteil daran hat ausgerechnet Söders Vizeministerpräsident, Hubert Aiwanger. (Ab 27. September)



Folge 6: Flugblätter und Stimmzettel – Die Affäre um Hubert Aiwanger Ende August bringt in Bayern einiges ins Wanken, auch im Wahlkampf. Wie laufen die letzten Wochen vor der Wahl? (Ab 27. September)

Folge 7: Unterm Strich – Bayern hat gewählt. Was bedeuten die Ergebnisse für den Freistaat, für Deutschland – und für Söder selbst? (Ab 11. Oktober)