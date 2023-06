Kurz nach... Amsterdam

In Amsterdam lebt man am Wasser, auf dem Wasser, mit dem Wasser. Nicht nur entlang der Grachten der Altstadt. Die Stadt hat mehr zu bieten. Gerade in den vergangenen Jahren ist viel Neues entstanden, mit Experimentierfreude, Neugier und Mut. Und natürlich am Wasser, daran kommt man in Amsterdam nicht vorbei.

Und deshalb geht es jetzt erst einmal aufs Schiff.