Wie der Kreml das Bild des Westens zeichnet

Während im April 2022 die deutsche Bundesregierung über Waffenlieferungen an die Ukraine nachdenkt, warnt der russische Außenminister Lawrow vor einem Spiel mit dem Feuer. Wie ein Feuer könne auch das Verhalten der Nato-Länder außer Kontrolle geraten, warnt der Kreml. Ria greift den Satz auf und wiederholt ihn innerhalb eines Jahres tausendfach.

Nicht nur beim Thema Waffenlieferungen erklärt Ria den Westen zum Unruhestifter. Das Ganze beginnt schon 1999 mit dem Kosovokrieg und wird im Laufe der Jahre immer aggressiver. 2011 machte die Agentur die westlichen Länder für das Chaos in Libyen verantwortlich. Im Zuge der Euromaidan-Proteste 2013 in der Ukraine soll der Westen einen Regimewechsel herbeigeführt haben, schlimmer noch: Er habe in der Ukraine ein faschistisches Regime geschaffen, das er steuert. Außerdem sei laut Ria der „kollektive Westen“ schuld an seiner Migrationskrise – weil er in Syrien Unruhe geschürt habe.

Ria nutzt den Wahrheitseffekt, um die Deutungshoheit an sich zu reißen. Die Erzählung, der Westen sei ein Unruhestifter, wird bei jeder Gelegenheit wiederholt. „Es ist ein Weg, das Framing von Ereignissen konsistent zu halten“, erklärt Julia Smirnova, Extremismusforscherin am Institut für strategischen Dialog in London.

Der Wortschatz von Ria ist geschrumpft, die Zahl emotionaler Begriffe aber gewachsen

Dabei sollen negative Gefühle geweckt werden: „Für Propaganda ist es sehr effektiv, Menschen Angst machende Informationen glauben zu lassen“, sagt De Keersmaecker. Eine SZ-Analyse zeigt: Der Anteil emotional geladener Wörter in den Texten von Ria hat in den vergangenen 20 Jahren zugenommen. Die emotionalsten Zeitpunkte liegen im Jahr der Krim-Annexion 2014 und im Jahr des russischen Angriffskriegs 2022. Umfragen des unabhängigen Lewada-Instituts ergeben, dass in diesen Jahren die Einstellung russischer Bürger gegenüber dem Westen besonders negativ war.

Gleichzeitig ist der Wortschatz, den Ria verwendet, in den vergangenen Jahren einer SZ-Analyse zufolge kleiner geworden. Ein Grund könnte sein, dass der Kreml zuletzt vermehrt Sprachregeln aufgestellt hat. Analog zu dem schwarz-weißen Weltbild, in dem Freund und Feind immer klar benannt sind, wird auch die Sprache der Texte immer einfacher.

Emotionen schüren, vereinfachen, wiederholen: Diese Methoden werden auch genutzt, um Russland als Gegenentwurf zum Westen zu präsentieren. Als Ort, so beschreibt es Julia Smirnova, „wo konservative Werte, die im Westen bedroht sind, noch gelten“ – etwa als Friedensstifter in der Ukraine, als Beschützer der Zivilbevölkerung.

Gegen den Wahrheitseffekt kann man sich nicht wehren

Die Propagandastrategien zu kennen, schützt nur bedingt vor ihnen. Gegen den Wahrheitseffekt könne man sich nicht wehren, sagt De Keersmaecker. Studien zeigten, dass der Effekt Menschen unabhängig von ihren Persönlichkeitsmerkmalen betreffe. „Das Einzige, was man tun kann, ist, die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, falsche Nachrichten zu erhalten“, sagt er.

Den Nachrichten von Ria aus dem Weg zu gehen, ist in Russland allerdings schwierig: „Ria Nowosti ist wichtig, da ihre Texte auch über regionale Medien verbreitet werden“, sagt Julia Smirnova. Und auch, wer sich über die russische Suchmaschine Yandex informieren möchte, landet sehr wahrscheinlich bei Ria: Die Agentur gilt bei Yandex als die am meisten verbreitete Nachrichtenseite.

Wer in Russland lebt, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Kernaussagen von Ria begegnen und sie irgendwann auch glauben, so der Psychologe De Keersmaecker. An dem Bild vom Westen, das über Jahrzehnte gezeichnet wurde, lässt sich kaum rütteln.