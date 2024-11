Was geschah am Grenzzaun von Melilla?

Diejenigen, die es später auf die spanische Seite des Grenzzauns schaffen sollten, berichten hinterher in spanischen Medien, dass die marokkanische Polizei am Tag zuvor damit begonnen habe, ihr Camp zu räumen. Der Gourougou ist seit Jahren Rückzugsort für Tausende Migranten, sie leben in Lagern und schlafen zum Teil unter freiem Himmel. Die meisten von ihnen stammen nicht aus Marokko, sondern aus südlicheren Ländern wie Mali, Mauretanien, Senegal, dem Sudan oder Tschad. Warum so viele Migranten sich an jenem Tag gleichzeitig in Bewegung setzen, ist nicht geklärt.

Die Gruppe an jenem Freitagmorgen besteht hauptsächlich aus Sudanesen. Fast alle, die später auf spanischer Seite ankommen, stammen aus dem von den Folgen eines Bürgerkriegs und einer drohenden Hungerkatastrophe gebeutelten Land. Sie haben bis nach Marokko rund 4000 Kilometer zurückgelegt. Viele von ihnen waren zuvor in Libyen oder Algerien, fast alle haben schon mehrere Versuche, nach Europa zu gelangen, hinter sich.

Dass die marokkanische Polizei sich den Migranten in den Weg stellt, ist aus spanischer Sicht ein Erfolg der eigenen Diplomatie: Noch im vorigen Jahr hatte Marokko etwa 8000 Menschen ungehindert die Grenze in die Exklave Ceuta passieren lassen. Marokko hatte damals seine Muskeln spielen lassen und der EU vor Augen geführt, wie erpressbar sie in Sachen Migration ist. Die Beziehung zwischen Spanien und Marokko war seither angespannt, auch wenn die meisten Migranten Ceuta binnen weniger Stunden wieder Richtung Marokko verlassen hatten. Erst seit Kurzem entspannt sich die Beziehung zwischen beiden Ländern wieder. In Melilla ist die marokkanische Gendarmerie diesmal rasch zur Stelle. Spaniens Premier Sánchez lobt hinterher die „konstruktive Zusammenarbeit“ spanischer und marokkanischer Grenzbeamter.