Einfach nur hungrig

Warum wollen Autorinnen, Künstlerinnen und Verwertungsgesellschaften nicht, dass KIs mit ihren Werken gefüttert werden?

In einem offenen Brandbrief an sechs Chefs von Konzernen, die KI-Anwendungen anbieten, protestierte der amerikanische Schriftstellerverband vergangene Woche gegen die Verwendung von Texten und Büchern ihrer Mitgliedert: „Generative KI-Technologien, die auf großen Sprachmodellen aufbauen, verdanken ihre Existenz unseren Schriften. Diese Technologien ahmen unsere Sprache, Geschichten, unseren Stil und unsere Ideen nach und käuen sie wieder. Millionen von urheberrechtlich geschützten Büchern, Artikeln, Aufsätzen und Gedichten liefern die ,Nahrung‘ für KI-Systeme.“ Diese Systeme aber stehen in direkter Konkurrenz zu Autorinnen und Autoren. Es sind nicht die literarischen Meisterwerke, die in Gefahr sind, sondern das Feld der Durchschnitts- und Funktionstexte. Mit denen verdient das Gros der Autorinnen und Autoren ihr Geld. Dazu kommt der Kontrollverlust. Niemand weiß, wie KIs Texte und Bücher in Zukunft nutzen. Die Komikerin Sarah Silverman klagte beispielsweise, weil sie nicht will, dass ihre Autobiografie „Die Bettnässerin“ auf diese Weise ins digitale Allgemeinwissen einfließt. In dem Buch erzählt sie von ihrer Kindheit und Jugend, während der sie unter Depressionen litt und ins Bett machte.



Auch die Position der Presseverlage in Deutschland ist klar: Die KI-Konzerne sollen ihre Modelle nicht an ihren Texten trainieren lassen – oder dafür an Verlage und Autoren zahlen. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger und der Medienverband der freien Presse warnen vor einer „reinen KI-Presse“, in der von Menschen geschriebene Inhalte untergehen. Internationale Verbände der Musikindustrie forderten vergangene Woche in einem offenen Brief, es sei „essenziell, dass Entwickler und Betreiber von KI-Systemen detailliert aufzeichnen, welche Werke Dritter sie nutzen“. Diese Informationen sollten den Rechteinhabern zur Verfügung gestellt werden.