Das lag vor allem daran, dass damals nicht alle relevanten politischen Kräfte an den Ver­handlungen beteiligt waren. Diese Befürchtung hegen Shiban und weitere jemenitische Stimmen nun auch. Es werde nur allzu deutlich, dass die Saudis sich so schnell wie möglich aus Jemen zurückziehen wollen, so Shiban.

„Die Huthis gehen als Sieger aus den Gesprächen hervor und werden es nicht mehr für nötig erachten, mit den restlichen jemenitischen Gruppen zu sprechen“, glaubt er. Der Präsidialrat befinde sich gerade in Riad und werde von den Saudis über die Ergebnisse unterrichtet.

„Mit dem Abkommen endet nur der saudische Angriff auf Jemen“, sagt auch die jemenitische Politikwissenschaftlerin Nadwa al-Dawsari vom Middle East Institute in Washington und prophezeit: „Der innerjemenitische Konflikt wird sich sogar noch verstärken.“

Sie befürchtet einen Krieg verschiedener lokaler Gruppen wie in Libyen. „70 Prozent der Jemeniten leben auf dem Land oder an Orten, in denen der Staat durch den Krieg kaum noch Einfluss hat. Die Kämpfe haben lokale Stammesstrukturen gestärkt, die in den Jahren zuvor durch die Modernisierung des Landes an Einfluss verloren hatten. Nun wird es ein Ringen um deren Gunst geben“, sagt al-Dawsari.

In den Cafés von Sanaa hat man eine einfache Erklärung für den überraschenden Frieden, berichten lokale Stimmen der SZ. Das erwartete Abkommen sei der plumpe Versuch Saudi-Arabiens, von einer angreifenden Kriegspartei zum Vermittler im bevorstehenden jemenitischen Bürgerkrieg zu werden.