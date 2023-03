Israel taumelt in eine Staatskrise

In Israel nimmt die Diskussion über die Justizreform immer heftigere Formen an. Am Wochenende gehen mehr als eine halbe Million Menschen auf die Straße, Israels Verteidigungsminister wird entlassen, weil er sich dafür ausspricht, die Reform zu stoppen. Dann heißt es am Montag: Die Reform soll vorerst doch nicht kommen, Netanjahu will sich wohl am Nachmittag äußern. Derweil tritt das Land in einen Generalstreik.

Eine Rekonstruktion der vergangenen 72 Stunden, in denen Israel auf dem Weg in eine Staatskrise ist: