„Nicht Fleisch von unserem Fleische“

Gibt es zwischen CDU und AfD eine Brandmauer oder bahnt sich eine Zusammenarbeit zumindest auf kommunaler Ebene an? CDU-Parteichef Friedrich Merz hat mit seinen Äußerungen im ZDF-Sommerinterview eine parteiinterne Debatte ausgelöst, die er so schnell nicht mehr einfangen können wird.

Die Debatte über den Umgang mit der AfD ist so alt wie die Partei selbst. Gegründet 2013, wurde sie anfangs als Euro-skeptische Professorenpartei auch von der Union nicht richtig ernst genommen. Aber spätestens 2017, als die AfD mit fast 13 Prozent in den Bundestag einzog, war klar, dass dieses Phänomen nicht so schnell verschwinden wird – und für CDU und CSU gefährlich ist. Auch wenn einzelne Unionspolitiker vor allem in Wahlkämpfen immer mal wieder Themen und Intonierung von der AfD übernommen haben, die Abgrenzung nach rechts stand meist klipp und klar. Ein Rückblick.