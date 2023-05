„Wir haben damals in einer ständigen Angst gelebt“

Eine lauwarme Brise weht in die Küche, wo auf einem weißen Tisch zwei volle Teegläser stehen. Vor dem Fenster steht eine Birke, die Blätter rascheln durch den sanften Wind. Für einen Augenblick schaut Merve in Gedanken aus dem Fenster, bevor sie an ihrem Pfefferminztee nippt.



„Schon als ich sehr jung war, wurde mir klar, dass ich mich aktiv für eine Gesellschaft ohne Rassismus und Diskriminierung einsetzen muss. Der rassistische Brandanschlag in Solingen war einer der Gründe dafür. Zwar wurde ich erst Jahre später geboren, doch mit dem Anschlag kam ich schnell in Berührung. In der Schule habe ich zum Beispiel an einem Jahrestag ein Gedicht vorgetragen. Auch im Urlaub in der Türkei wurde ich jedes Mal auf den Anschlag angesprochen, wenn ich erzählt habe, dass ich aus Solingen komme. Einige Betroffene haben sehr schlimme Verletzungen erlitten, andere haben Familienmitglieder verloren. Ich habe gesehen, wie schlimm die Auswirkungen dieses Anschlags auf die Community und Angehörige sind. Auch für mich ist es schwierig. In dieser Stadt wurden Menschen verbrannt, weil sie so sind wie ich. Doch ich will gegen den Hass vorgehen.

Ich will nicht nur aufrichtig an die Opfer des Anschlags erinnern, sondern heutige Missstände aufzeigen. Grundsätzlich merkt man in Solingen schon, dass sich Politik und Verwaltung große Mühe im Bereich Antirassismus-Arbeit geben. Beispielsweise wurden Antirassismus-Workshops angeboten oder Gedenktafeln errichtet. Doch das reicht nicht. Im Grundgesetz steht klar, dass Rassismus verboten ist. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Im Supermarkt, in der Behörde, auf der Jobsuche und an vielen weiteren Orten in der Gesellschaft erlebt man als marginalisierte Person Rassismus und Diskriminierung. Für alle Menschen in diesem Einwanderungsland muss eine Gesellschaft geschaffen werden, in der sie diskriminierungsfrei leben können. Meine Zukunft ist in Deutschland, ich wurde hier sozialisiert und sehe dieses Land als meine Heimat an. Doch wegen des alltäglichen Rassismus fällt es mir schwer, mich hier völlig zugehörig zu fühlen. Man bleibt den Augen vieler Menschen immer ,die ausländische Person‘.

Das beginnt mit subtilen Dingen: seltsame Blicke oder Benachteiligungen, die weiß gelesene Menschen nicht erleben. Wegen meiner Identität als junge Frau werden mir meine Erfahrungen oft abgesprochen, weil ich als zu sensibel oder unerfahren betrachtet werde. Gleichzeitig gibt es auch offenkundigen Rassismus: Wenn beispielsweise ein Fahrradfahrer beim Vorbeifahren ,Kopftuchschlampe‘ ruft. Ich trage mein Kopftuch nicht nur aus religiösen Gründen, sondern auch aus feministischen. Als Frau möchte ich mir nicht vorschreiben lassen, was ich zu tragen habe und was nicht. Konservative Feminist:innen, die sich nicht vorstellen können, dass eine Frau auch aus freien Stücken ein Kopftuch tragen kann, müssen anerkennen, dass es auch andere Formen von Feminismus gibt.



Ich kämpfe auch, damit sich Anschläge wie in Solingen nicht wiederholen. Rassistische Gewalt ist ja nur die Spitze des Eisberges, subtile Anfeindungen bleiben oft im Verborgenen. Dabei können genau diese Alltagsrassismen gewaltvolle Attentate befeuern.