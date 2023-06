Schneisen der Freiheit

Inzwischen liegt sie ein paar Kilometer weiter südlich, und eben von dort ist Nikolaij W., genannt „Nixon“, nach vier Tagen mit einer Marineinfanterieeinheit der 35. Brigade am frühen Morgen zurückgekehrt.



Nixon hat eine schlechte Nachricht: Die Verwirrung des Gegners durch die Affäre Prigoschin währte nur kurz. „In der Nacht von Freitag auf Samstag war es sehr still da drüben, vermutlich haben sie Nachrichten gelesen so wie wir“, sagt er. Und er hat eine gute: Die russischen Truppen, zumindest jene, denen er gegenübersteht, kämpfen nicht besser als früher. Dabei heißt es in Militärkreisen in der Ukraine und im Westen, der Gegner habe gelernt, dies sei nicht mehr die kopflose Truppe, die Anfang des Krieges Panzerkolonnen auf weitem Feld zum Abschuss freigegeben habe. Nixon will das nicht bestätigen: „Was ich sagen kann: Wohin sie ihre Mörser und Granaten schießen, versteht kein Mensch.“