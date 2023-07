Pjöngjang protzt mit seinen Freunden

Außerdem passt die Geschichte des Kim-Regimes in Pekings Propaganda-Konzept. Es war der chinesischen Regierung sicher wichtig, bei den Feierlichkeiten am Donnerstag dabei gewesen zu sein. Während der erste tödliche Konflikt im Kalten Krieg hierzulande fast gänzlich vergessen ist, spielt er in China heute wieder eine große Rolle. Seit der Annäherung zu den USA in den 1970er-Jahren wurde eher leise an den Stellvertreterkrieg erinnert, in dem rund 4,5 Millionen Menschen ums Leben kamen.

Inzwischen lässt Peking den Korea-Krieg in Blockbustern neu verfilmen, Kinder lernen in der Schule über den „Überfall der Amerikaner“, eine angebliche Attacke unter dem Deckmantel einer UN-Mission. Am Donnerstag schwemmten die Staatsmedien die sozialen Medien mit Berichten von Zeitzeugen, die in Korea kämpften, aber auch Artikeln über die Modernisierung der eigenen Armee. Die zentrale Botschaft: Schon einmal haben wir die USA besiegt. Keine Angst also, für den nächsten Krieg ist China gewappnet.

Wie der Krieg selbst ist auch die Beziehung zu seinem Nachbarn deutlich komplizierter, als Peking es darstellt: Das Land füttert seinen Nachbarn zwar durch. Ein Zusammenbruch mit Millionen Binnenflüchtlingen ist für die Kommunistische Partei eine Horrorvorstellung. Solange das Land selbst seine Null-Covid-Strategie verfolgt, dürfte Peking die strikte Grenzpolitik sehr recht gewesen sein.

Doch während Chinas Führung in der Vergangenheit durchaus über die Waffentests hinweggeschaut hat, ist Pekings Sorge mit Blick auf Kims nukleare Ambitionen groß. Der Konflikt zwischen den USA und China und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die geopolitische Lage in der Region verändert. Nervös schaut Peking dabei zu, wie die USA und die Nato ihre Zusammenarbeit mit asiatischen Staaten im Pazifik neu stärken. US-Präsident Joe Biden hat den japanischen Regierungschef Fumio Kishida und den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zu einem Dreiertreffen im August ins Camp David nahe Washington eingeladen.

Bei dem Treffen der Verbündeten dürfte es ebenso um Nordkorea gehen, wie um das wachsende Machtstreben Chinas in der Region. Südkorea und Japan fühlen sich zunehmend bedroht durch Kims Atomwaffenprogramm, die Folge könnte ein atomares Wettrüsten sein. Wie angespannt die Lage ist, zeigte sich auch am Montag wieder, als Nordkorea zwei ballistische Raketen abfeuerte, nachdem ein US-amerikanisches Atom-U-Boot in Südkorea eingetroffen war. UN-Beschlüsse untersagen Nordkorea die Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite.

Aber das interessiert Kim Jong-un nicht. Er will die Welt erschrecken mit den atomwaffenfähigen Raketen, die er hat. Das hat auch dieser Donnerstag wieder gezeigt.