Was jedoch auch passierte: In der Nacht wehrte Russland über der Schwarzmeer-Halbinsel fast 30 ukrainische Drohnenangriffe ab. Wer will so Urlaub machen?

Die Menschen in der Ukraine und die, die aus ihr geflüchtet sind, haben ganz andere Sorgen. Doch sogar für die Touristen aus Russland lassen sich Krieg und Krim kaum noch voneinander trennen. Ukrainische Drohnenangriffe, Explosionen, Rauchschwaden, entgleiste Züge sind längst prägende Ereignisse.

Ein Kollektiv unabhängiger Journalisten namens Bereg (Ufer) sammelte am Montag Stimmen, von denen die Internetseite Meduza einige veröffentlichte. Etwa von der 39-jährigen Margarita aus Sewastopol, die sagte, sie habe sich an alles gewöhnt. Und sie sei immer noch davon überzeugt, dass es auf der Krim ruhiger ist als in anderen Regionen in Russland – die annektierte Halbinsel gehört für sie dazu. Alisa, 27, aus der Krim-Hauptstadt Simferopol, sagte dagegen, dass die ganze Situation „für uns ein Scheiß“ ist. Alisa, deren Name geändert wurde, arbeitet in der Tourismusbranche, auf die Krim angewiesen ist.

Vor zwei Wochen sah es aus, als würde es wieder gut laufen für die Krim. Die russischen Medien berichteten groß und spürbar stolz vom gewaltigen Andrang auf der Zufahrt zur Krim-Brücke, die das russische Festland vom Gebiet Krasnodar aus mit der Halbinsel verbindet. Auf 13 Kilometer stauten sich die Autos, Helfer und Rettungskräfte verteilten Wasser an die Wartenden, Dixi-Klos wurden aufgestellt.

Anfang Juli begann für Russinnen und Russen die Hochsaison, doch Kritiker wiesen darauf hin, dass der Eindruck trüge. Die langen Staus erklärten sich auch damit, dass die Fahrzeuge auf dem Weg auf die Krim diesmal gründlich kontrolliert würden. Und dass es für den Landweg auf die Krim immer weniger Alternativen gebe. Seit Kriegsbeginn ist der Luftraum für zivile Flugzeuge geschlossen.