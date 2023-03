Hiroshimas Trauma

Die Macht des Mangas in Japan hat Tomoko Nakatani unterschätzt. So viel kann die leitende Bildungsberaterin der Stadt Hiroshima schon zugeben in diesem Konflikt, den sie und die anderen in der Bildungsbehörde gerade auszutragen haben. Hunderte Beschwerden sind eingegangen, seit ihr Gremium beschlossen hat, in städtischem Lehrmaterial zur Friedenserziehung keine Passage mehr aus dem Klassiker „Hadashi no Gen“ von Zeichner Keiji Nakazawa über den Atombombenabwurf auf Hiroshima zu verwenden.