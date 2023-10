Die Schmerzen Israels

Seit dem Holocaust seien nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet worden, sagte Israels Präsident Jizchak Herzog über die Geschehnisse. Dass an diesem 7. Oktober, gut 50 Jahre nach dem Jom-Kippur-Krieg, Hunderte Hamas-Kämpfer nach Israel eindringen konnten, Menschen auf der Straße und in ihren Wohnungen ermordeten und als Geisel mutmaßlich entführten– so etwas gab es noch nie.