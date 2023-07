Rettung in Sicht

Man erreicht ihn am Dienstagabend über Zoom in seinem Büro in New York, und wenn man ihn fragt, wie es ihm geht, sagt er: „Das Wort Erleichterung kommt mir als erstes in den Sinn. Endlich sind wir an dem Punkt, auf den wir hingearbeitet haben, wir können in etwa 48 Stunden mit dem Abpumpen beginnen.“

Die UN haben die Nautica für 55 Millionen Dollar gekauft. Diese Woche ist sie endlich in jemenitischen Gewässern angekommen, nach sechs Wochen langwierigen Wartens auf der anderen Seite des Roten Meers in Dschibuti. Gründe für diese Verzögerungen gibt es mehrere, sagt Steiner, und sie zeigen, wie komplex die Mission ist.