Kurz, kürzer, Bundeswehr

Einfach ist es, wenn man krank ist. KzH lautet die Meldung, Krank zu Hause. Wenn man sich aber eingängiger zum Beispiel mit dem Sanitätswesen der Bundeswehr beschäftigen will, genauer gesagt mit der Überwachungsstelle für öffentlich-rechtliche Aufgaben des Sanitätsdienstes der Bundeswehr West in Koblenz, dann wird es komplizierter. Die Abkürzung ist selbst für Truppenprofis ein veritabler Zungenbrecher: ÜbwStÖffRechtlAufgSanDstBw West.

Rund 11 400 Abkürzungen gibt es inzwischen bei der Bundeswehr, federführend dafür zuständig ist die Koordinierungsstelle für die Terminologiearbeit, kurz: KoorStTermBw. Mit der Zentralen Dienstvorschrift 64/10 wurden im Jahr 1979 die Abkürzungen für den Gebrauch in der Bundeswehr zentral festgelegt. Die Datenbank für die Abkürzungen lautet abgekürzt: DBAbkBw.

Anruf bei der KoorStTermBw, mit in der Leitung sitzt eine Sprachwissenschaftlerin, die das Abkürzungswesen begleitet. Es gehe vor allem darum, Texte knapper zu gestalten, sagt sie. „Die militärische Sprache zeichnet sich nun einmal dadurch aus, dass sie besonders knapp ist.“ Und es gehe vor allem um Abkürzungen für den schriftlichen Gebrauch. Wer bei der Bundeswehr sei, sei geübt, Texte mit den Kurzformeln schnell lesen und verstehen zu können.

Einfach zu merken ist das Truppenübungsplatz-Kürzel

„Es gibt aber auch noch mal Kurz-Abkürzungen für den mündlichen Gebrauch“, fügt sie hinzu. So werde das Einsatzführungskommando der Bundeswehr EinsFüKdoBw abgekürzt und mündlich EFK. Einfach zu merken ist das Truppenübungsplatz-Kürzel, das von Schildern geläufig ist: TrÜbPl. Das Allgemeine Fernsprechwählnetz der Bundeswehr lautet in Kurzform so: AllgFspWNBw. Und um sprachlich mit der Zeit zu gehen, ohne gleich zu gendern, wird zum Beispiel die Oberregierungsrätin mit ORR’in abgekürzt.

Jeder neue Abkürzungsvorschlag muss in der Koordinierungsstelle geprüft und genehmigt werden. Wie wird denn der von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) geplante neue Planungs- und Führungsstab abgekürzt? „Das ist viel zu neu, den hatten wir noch nicht auf dem Tisch“, sagt der Terminologie-Chef, der wie seine Kollegin anonym bleiben möchte. Ob er denn all die Tausenden Abkürzungen draufhabe? „Selbstverständlich nicht.“ Der 2012 abgeschaffte Planungsstab wurde PlStab abgekürzt.

Grundsätzlich gilt die Regel: Militärische Abkürzungen sollen „aufgrund besserer optischer Erfassbarkeit im Allgemeinen mit wechselnden Groß- und Kleinbuchstaben geschrieben“ werden – und die Abkürzungen enthalten keine Zwischenräume. In einem Ausbildungsleitfaden des Heeres heißt es: „In Ihrem Dienstalltag werden Sie überall mit Abkürzungen konfrontiert. Die Bundeswehr nutzt eine Vielzahl von Abkürzungen, um Dokumente, wie zum Beispiel Befehle, kürzer zu halten und Zeit zu sparen.“ Ob sie aber immer das Leben einfacher machen, darüber lässt sich streiten.

Auch die E-Mail-Adressen im Bundeswehr-Kosmos wirken mitunter wie Krypto-Verschlüsselungen. Hilfe zu den Abkürzungen wird im Leitfaden unter der Mail-Adresse „PzPiBtl7015.KpFAQ@...“ angeboten. In besagter Handreichung wird eingeräumt: „Ihnen alle Abkürzungen der Bundeswehr vorzustellen, ist nahezu unmöglich.“