Wann ist das perfekte Hochzeitswetter?

Jenen, die aber schon bei der ersten Schäfchenwolke am blauen Himmel zittrig werden, sei eine Hochzeitswetterversicherung empfohlen. Ja, das gibt es wirklich. Anfang August zum Beispiel würde so eine Versicherung in Hannover bei einem Anbieter 180 Euro kosten. Fällt dann zwischen 12 und 18 Uhr eine Regenmenge von mindestens 7,5 Millimetern, bekommt das Paar die fällige Prämie in Höhe von 5000 Euro. Für das perfekte Regenwetter in Hannover braucht man allerdings auch wieder großes Glück. Ein Blick auf die Daten zeigt: Die Regenmenge, die es für das Geld der Versicherung braucht, ist noch deutlich unwahrscheinlicher als das perfekte Hochzeitswetter. In den letzten 28 Jahren wurde sie an einem 3. August kein einziges Mal erreicht.