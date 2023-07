Eine Welt, so bunt und laut

In New York sind die Straßen voll mit Menschen, die am Marsch der Vielfalt in den Häuserschluchten teilnehmen. Hier hat der "Pride Month" seinen Ursprung. In der Schwulenbar "Stonewall Inn" in der Christopher Street führte die Polizei 1969 eine Razzia durch. Homosexualität war verpönt, die WHO stufte sie als psychische Krankheit ein.