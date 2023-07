Zeit für Rekorde

Sieben Jahre lang kam kein Tag an den 13. August 2016 heran: Mit einer glutheißen globalen Mitteltemperatur von 16,92 Grad war er nicht einzuholen. Zugegeben, das ist ein Wert, bei dem man eher nicht ins Freibad geht, aber man muss bedenken, es ist ein Mittelwert über 24 Stunden und alle Klimazonen der Erde, inklusive der winterlichen Südhalbkugel.

Aber diese Woche hat mit dem alten Rekord kurzen Prozess gemacht. Am Montag wurde er mit einem deutlichen Temperatursprung abgelöst, 17,01 Grad. Am Dienstag wieder, 17,18; am Mittwoch war es fast ebenso heiß. Am Donnerstag, 6. Juli 2023, war nach neuesten Daten des Climate Reanalyzer an der University of Maine auch der Rekord vom Dienstag schon wieder Geschichte, 17,23 Grad. Und wer wetten möchte, dass dieser Rekord den Sommer übersteht, sollte maximal eine alte Socke setzen.