Das Schöne an dem Wettbewerb ist: Die Bilder beflügeln die Fantasie. Jedem Betrachter und jeder Betrachterin erzählen sie eine andere Geschichte. Welche (Mit-)Menschen man in den Tieren erkennt, ist rein subjektiv.

Der Fotograf Danny Sullivan hat in der Steppenlandschaft von Wyoming zwei Mustangs beim Kämpfen fotografiert – und die Kabbelei später einfach uminterpretiert. „Tango tanzen“ betitelte er sein Bild. Genauso gut könnte das Foto auch „Schiefer Walzer“ heißen, in Erinnerung an den tollsten Hengst aus Tanzkurs-Zeiten, der sich für einen Rhythmusgott hielt, aber nicht mal bei einem so simplen Song wie „If You Don't Know Me by Now“ die Eins erwischte.