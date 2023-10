„Die Situation beschäftigt die französische Regierung mehr als die Menschen in Niger“

„Seit mehr als zehn Jahren war die Nigrische Partei für Demokratie und Sozialismus an der Macht. Daher kommt der Frust des Volkes. Wir haben nichts gegen den gestürzten Präsidenten Bazoum persönlich. Die meisten mögen ihn. Kurz vor dem Militärputsch hat er noch eine neu gebaute Straße in Niamey eröffnet. Solche Veränderungen begrüßen wir. Trotzdem sind die Einwohner Nigers frustriert, weil diese Fortschritte so langsam kommen.

Wie ich vom Putsch erfahren habe? Ich war auf dem Weg zur Uni und dachte, es seien Fake News. Jeder hätte diese Nachricht online verbreiten können. Dann haben aber glaubwürdige Seiten von dem Sturz berichtet. Das hat mich sehr schockiert, weil ich damit nicht gerechnet habe. Der Niger ist ein demokratisches Land. Und jeder, der an die Demokratie glaubt, verurteilt so einen Staatsstreich. Trotzdem funktionieren zu viele Dinge in unserem Land nicht. Zum Beispiel haben wir ein großes Sicherheitsproblem. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass es seit dem Putsch viel weniger Überfälle in Niamey gab. Man hört viel weniger davon. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Einwohner diese Veränderung begrüßen. Wir feiern den Putsch nicht, aber er gibt uns Hoffnung.

Frankreich hat unserem Land bisher nicht viel Gutes gebracht. Sie beuten hier natürliche Ressourcen aus wie Uran. Deswegen sind manche junge Menschen mit der russischen Flagge auf die Straße gegangen. Das heißt nicht, dass sie sich eine Veränderung durch Russland wünschen. Es ist einfach ein Zeichen des Protests gegen Frankreich. Wir hoffen, unabhängig vom Westen oder anderen Ländern zu sein. Sodass wir zum Beispiel die Preise unserer Rohstoffe ohne den Einfluss anderer Regierungen bestimmen können.

Mit meinem Verein ‚African Noble Youth‘ möchte ich verschiedene Ziele wie Klimaschutz und eine nachhaltige Entwicklung für Niger voranbringen. In Zukunft wollte ich eigentlich mit internationalen Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Zum Beispiel mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit oder dem Centre Culturel Franco-Nigérien, einem französisch-nigrischen Kulturzentrum in Niamey. Wenn diese Partner wegen der aktuellen Situation aber ausreisen, muss ich mir etwas Neues überlegen. Sonst hat sich mein Alltag nicht verändert. Wenn ich Unterricht habe, gehe ich zur Uni und das habe ich weiterhin auch vor. Die Möglichkeit zu studieren und anschließend einen Job zu finden — das wünsche ich mir für junge Menschen in Niger.“