Es braucht einen offeneren Umgang mit dem eigenen Gehalt

Denn nur wer weiß, wie hoch sein Marktwert ist, kann diesen auch einfordern. Das beginnt mit der simplen Möglichkeit, offen bei anderen nachfragen zu können. Stattdessen bekommt man in Deutschland schon irritierte Blicke zugeworfen, wenn man bei einem entspannten Feierabendbier in die Runde fragt, wie viel die anderen denn so verdienen.



Auf die Politik können sich benachteiligte Gruppen bisher jedenfalls nicht verlassen. Das deutsche Transparenzgesetz, das 2017 beschlossen wurde, liest sich wie ein schlechter Scherz: Zum einen können nur Angestellte in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitenden diese Einsicht verpflichtend einfordern – unter der Bedingung, mindestens sechs Personen als Vergleich angeben zu können. Und: Man darf sich nicht mit dem eigenen Geschlecht vergleichen, sondern nur mit dem jeweils anderen. Auch die Möglichkeit, den mittleren Wert aller Einkommen im Unternehmen einzusehen, ist nicht wirklich hilfreich. Was bringt einem das, wenn die Chefetage jeden Monat das Zehnfache der Sekretär:innen überwiesen bekommt? Mal ganz abgesehen davon, wie unwohl man sich als Neuling in einem Unternehmen fühlt, wenn man diese Einsicht einfordert. Ein angenehmes Büroklima sieht anders aus.

Junge Menschen wollen das Gefühl haben, fair behandelt zu werden

Dabei könnte ein transparenter Umgang mit Gehältern für die Unternehmen selbst eine große Chance sein. Zwar ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht eindeutig geklärt, ob die Transparenz innerhalb eines Unternehmens tatsächlich zu einer faireren Bezahlung führt. Eine Studie der Universität von Kalifornien legt zum Beispiel nahe, dass Arbeitgebende eher dazu tendieren, die Löhne ihrer Mitarbeitenden zu drücken, wenn sie wissen, was die Konkurrenz zahlt. Eine andere Untersuchung weist darauf hin, dass die ohnehin Durchsetzungsstarken das Wissen dafür nutzen, für sich höhere Löhne herauszuhandeln. Allerdings zeigt auch eine Studie der Universität Luzern aus dem Jahr 2018: Unternehmen, die transparent machen, wie sich ihre Löhne zusammensetzen, sind im Durchschnitt erfolgreicher und weisen geringere Kündigungsraten auf. In Zeiten des Fachkräftemangels ein willkommener Vorteil.

Denn klar ist: Gerade junge Menschen schätzen Transparenz. Sie wollen wissen, wo sie beruflich stehen – und das Gefühl haben, fair behandelt zu werden. Also nach Leistung und nicht danach, wer bei Verhandlungsgesprächen am meisten seine Ellenbogen ausfährt. Die Plattform Kununu, mit deren Hilfe Menschen anonym ihren Arbeitgeber bewerten können, befragte im vergangenen Jahr mehr aus tausend Angestellte zum Thema Gehaltstransparenz. Das Fazit: Mehr als die Hälfte würde gerne zumindest den Gehaltsrahmen ihrer Mitarbeitenden veröffentlicht sehen. Und zwei Drittel der Befragten sind überzeugt, dass dadurch das Gefühl für Fairness und Gleichbehandlung in der Belegschaft steigt und somit auch die Motivation.

In anderen Ländern geht man schon lange offener mit Gehaltsfragen um: In den USA bespricht man auf Partys das eigene Jahreseinkommen. In Österreich muss ein Mindestgehalt bei einer Job-Ausschreibung angegeben werden. In Schweden kann man das Einkommen seiner Nachbar:innen online nachschauen. Und Unternehmen in Dänemark müssen anonymisiert angeben, wie viel weibliche und männliche Angestellte in den jeweiligen Positionen bezahlt bekommen. Die Universität von Kopenhagen hat den Erfolg des Gesetzes nach zehn Jahren ausgewertet und festgestellt: In jenen Unternehmen, die das offenlegen mussten, stiegen die Löhne aller Angestellten. Die von Frauen allerdings stärker. Sie glichen sich damit mehr den Löhnen der Männer an. Es könnte sich also lohnen, wenn die kommenden Generationen in Deutschland einen neuen Umgang mit Gehältern fänden. Einen, der sich daran orientiert, wer engagiert arbeitet. Und nicht, wer am lautesten schreit.